Jüdische Klänge von Klezmer bis Klassik

Stimme der jungen Generation

Sie trifft den Nerv vieler junger Menschen in ihrer Heimat. Die israelische Rapperin Noga Erez singt über ihre Lebensrealität, den Clash der Generationen und den Konflikt zwischen Israel und Palästina - selbstbewusst und ehrlich.

Jiddische Popmusik

Wie klingt Leonard Cohens "Hallelujah" auf Jiddisch? Daniel Kahn hat für sein neues Album Lieder und Gedichte von Kurt Tucholsky bis Bob Dylan übersetzt. Wiederentdeckt hat er die Sprache seiner Großmutter als er aus den USA nach Deutschland zog.

Mit dem Cello überleben

Anita Lasker-Wallfisch war 18 Jahre alt, als die Nationalsozialisten sie 1943 ins Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau deportierten. Weil sie Cello spielen konnte, kam sie ins Mädchenorchester. Das rettete ihr das Leben.

Zurück auf der Bühne

Ende der 1920er Jahre schuf er weltbekannte Opern. Wie viele andere jüdische Künstler floh Jaromir Weinberger vor den Nazis ins Exil - und geriet in Vergessenheit. An der Komischen Oper Berlin werden seine Werke wieder aufgeführt.

Musik als Familientradition

Gidon Kremer hatte kaum eine Wahl. Als Spross einer deutsch-schwedisch-lettisch-jüdischen Geigerdynastie griff er mit vier Jahren selbst zur Violine. Ein Glück. So wurde er weltberühmt. Was bedeutet dieses familiäre Erbe? Ein Gespräch.

Sendezeiten:

