IWF senkt Wachstumsprognose für die Welt

Die weiterhin lockere Geldpolitik der großen Notenbanken, die Teil-Einigung im Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie nachlassende Sorgen vor einem ungeregelten Austritt Großbritanniens aus der EU geben der Weltkonjunktur Rückenwind, heißt es im Konjunkturausblick, den der Internationale Währungsfonds (IWF) am Montag auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos veröffentlicht hat.

Die Weltwirtschaft dürfte demnach in diesem Jahr um 3,3 Prozent wachsen, während das Wachstum für 2019 nur auf 2,9 Prozent beziffert wird. Allerdings liegen die aktuellen Erwartungen des IWF für das globale Wachstum niedriger als bei der vorangegangenen Prognose im Oktober. Damals hatte der IWF für 2020 ein Wachstum von 3,4 Prozent erwartet. Für 2021 revidierte der Währungsfonds die Prognose auf 3,4 Prozent, nach zuvor 3,6 Prozent.

Probleme in Indien

Die IWF-Experten erklärten die Prognosesenkung mit zuletzt negativen Nachrichten aus einigen Schwellenländern. Sie verwiesen vor allem auf die Entwicklung in Indien. Das große Schwellenland leidet derzeit unter heftigen politischen Unruhen, die immer stärker zu einer Gefahr für die Entwicklung in der größten Demokratie der Welt werden. Auch habe sich der Konsum in Indien stärker als erwartet abgeschwächt, weil die Einkommen auf dem Land nur langsam steigen und Kredite weniger nachgefragt werden.

Der IWF geht davon aus, dass die indische Wirtschaft 2019 nur um 4,8 Prozent gewachsen ist, nach 6,8 Prozent im Vorjahr. Das Wachstum dort werde zwar auf 5,8 Prozent (2020) und 6,5 Prozent (2021) anziehen. Doch der IWF korrigierte damit seine Prognose aus dem Oktober um 1,2 beziehungsweise 0,9 Prozentpunkte deutlich nach unten.

Indien in Unruhe Keine Verbindung Die indische Regierung hat das Internet in verschiedenen Teilen des Landes abgeschaltet; die Sicherheitslage hat sich verschärft. Insbesondere der nördliche Bundesstaat Uttar Pradesh ist betroffen. Die Regierung befürchtet eine neue Welle von Protesten gegen Änderungen am Staatsbürgerrecht, die am 11. Dezember in Kraft getreten sind.

Indien in Unruhe Im Sinne der Verfassung? Mit dem neuen Gesetz können Hindus, Sikhs, Jainisten, Christen und Parsen, die aus den überwiegend muslimischen Nachbarstaaten Pakistan, Bangladesch oder Afghanistan stammen, leichter die indische Staatsbürgerschaft erhalten. Kritiker fürchten, dass Muslime aufgrund ihrer Religion diskriminiert werden und dass die Änderung mit der säkularen Verfassung des Landes unvereinbar ist.

Indien in Unruhe Ein Bürgerregister nicht für alle Die indische Regierung bereitet zugleich ein Nationales Bürgerregister (NRC) vor. Es soll illegale Immigranten identifizieren, die dann ausgewiesen werden sollen. Damit könnten viele Millionen Einwohner in die Staatenlosigkeit getrieben werden, so die Sorge von Kritikern. Ein ähnliches Gesetz im Bundesstaat Assam hat bereits zwei Millionen Bürger ausgeschlossen.

Indien in Unruhe Widerstand der Intellektuellen Mehrere liberale Intellektuelle wie die weltbekannte Schriftstellerin Arundhati Roy haben die Regierung für das Gesetz und die Pläne des Bürgerregisters scharf kritisiert. Konservative Politiker wie der ehemalige Wirtschaftsminister Subramanian Swamy fordern die Verhaftung Roys. Er wirft ihr Volksverhetzung vor.

Indien in Unruhe Studenten gegen das neue Gesetz Studenten von verschiedenen Universitäten im ganzen Land gehen auf die Straße, um gegen das Gesetz zu protestieren. Einige Studentenorganisationen stehen dabei an vorderster Front. Sie nutzen die sozialen Medien und Graffitis (Bild) für ihre Mobilisierungskampagnen.

Indien in Unruhe Rigorose Sicherheitskräfte Die indischen Behörden schicken tausende Bereitschaftspolizisten in den Einsatz, um die Proteste niederzuschlagen. Mindestens 25 Menschen wurden in den vergangenen zwei Wochen getötet. Der indische Armeechef hat die Studenten scharf kritisiert.

Indien in Unruhe Hindunationalisten bleiben hart Premierminister Narendra Modi und seine hindunationalistische Bharatiya Janata Partei (BJP) zeigen keinerlei Entgegenkommen. Sie sagen, dass die Demonstranten den eigentlichen Inhalt des Gesetzes nicht verstünden und von der oppositionellen Kongresspartei aufgewiegelt würden.

Indien in Unruhe Die Unterstützer Parade der Rashitrya Swayamsevak Sangh (RSS) in Hyderabad, um das neue Gesetz zu unterstützen. Der RSS gilt als die Mutterorganisation der BJP. Es handelt sich um eine rechte, hindunationalistische, paramilitärische Organisation. Autorin/Autor: Rodion Ebbighausen



Für China erwarten die Experten eine weitere Abkühlung des Wirtschaftswachstums auf 5,8 Prozent im Jahr 2021, nach 6,0 Prozent im laufenden und 6,1 Prozent im zurückliegenden Jahr.

Deutschland erholt sich

Auch in den USA gehe das Wachstum schrittweise zurück: von 2,3 Prozent im Jahr 2019 auf 2,0 Prozent (2020) und 1,7 Prozent (2021).

Umgekehrt verläuft der Trend laut IWF in der Eurozone, wenn auch mit niedrigeren Wachstumsraten. Nach 1,2 Prozent im vergangenen Jahr erwarten die IWF-Experten hier 1,3 Prozent in diesem und 1,4 Prozent im folgenden Jahr.

Vergleichsweise stark soll die Wirtschaft in Deutschland anziehen. Nach einem magerem Wachstum von geschätzten 0,5 Prozent im vergangenen Jahr erwartet der IWF in diesem Jahr eine Zunahme des Bruttoinlandsproduktes (BIP) um 1,1 und für 2021 um 1,4 Prozent. Der IWF ist damit deutlich optimistischer als andere Experten.

IWF-Chefökonomin Gita Gopinath

Die exportorientierte deutsche Industrie dürfte von der Stabilisierung der Weltwirtschaft profitieren, sagte die IWF-Ökonomin Gita Gopinath. Sie verwies auf das erste Teilabkommen im Handelsstreit zwischen den USA und China. Dadurch werde sich der negative Effekt aller Handelskonflikte auf die Weltwirtschaft 2020 von 0,8 auf 0,5 Prozentpunkte verringern. Außerdem sei die Wahrscheinlichkeit für einen geordneten EU-Ausstieg der Briten zuletzt gestiegen, ergänzte Gopinath.

Zahlreiche Risiken

Die lockere Geldpolitik bleibe zudem eine Stütze der Konjunktur. Sie dürfte laut IWF etwa 0,5 Prozentpunkte zum Wachstum der Weltwirtschaft in den Jahren 2019 und 2020 beitragen. Zinssenkungen gab es zuletzt in den USA, der Türkei, Russland und Brasilien. Die Europäische Zentralbank kauft wieder Staatsanleihen.

Insgesamt macht der IWF weiterhin zahlreiche Risiken aus, etwa eine neuerliche Eskalation im Handelsstreit. Hinzu kämen geopolitische Spannungen, beispielsweise zwischen den USA und dem Iran. Auch Anti-Regierungsproteste in vielen Ländern könnten zulasten der Wirtschaft gehen. In Chile sei dies schon zu beobachten. Dort demonstrieren seit Monaten immer wieder viele Bürger gegen die Regierung in Santiago und die soziale Spaltung in dem südamerikanischen Land.

