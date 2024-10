Iva Manojlovic

Iva wurde im Jahr 2000 in Kosovska Mitrovica geboren und lebte bis zum Ende des Gymnasiums in ihrer Heimatstadt Zubin Potok, Kosovo. 2023 schloss sie ihr Studium der Publizistik- und Kommunikationswissenschaften an der Fakultät für Politikwissenschaften in Belgrad, der Hauptstadt Serbiens, als beste Studentin ihres Jahrgangs ab und schrieb sich anschließend für den Masterstudiengang Gender Studies an derselben Fakultät ein.

Während ihres Studiums arbeitete sie als Autorin und Redakteurin der studentischen TV-Show "On the Line" und bei den serbischen Online-Portalen danas.rs and nova.rs.

Bei Deutsche Welle ist Iva seit 2024. Sie sieht die DW als Plattform, auf der sie ihre Kreativität ausleben, ihre Talente präsentieren, gesellschaftlich nützliche Themen erforschen - und dabei die journalistischen Prinzipien verfolgen kann, denen sie sich verpflichtet fühlt: Achtung vor Wahrheit und Menschenwürde sowie die wahrhaftige Unterrichtung der Öffentlichkeit.