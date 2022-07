Italiens Ministerpräsident Draghi erwirkt seinen Rücktritt

Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella hat den Rücktritt von Regierungschef Mario Draghi angenommen. Das teilte der Quirinalspalast in Rom mit. Die Regierung bleibe aber zunächst für die laufenden Geschäfte im Amt. Zuvor hatte Draghi in der Abgeordnetenkammer seine Rücktrittsabsicht bekannt gemacht. Vor der Erklärung gab es langen Applaus für Draghi. Viele Abgeordnete standen auf, der Regierungschef bedankte sich bei den Parlamentariern mit einem "Grazie".

Mattarella muss nun entscheiden, ob er die Parlamentskammern auflöst und damit den Weg für eine vorgezogene Wahl ebnet oder ob er einen Experten oder Politiker sucht, um eine neue Regierungsmehrheit aus dem bestehenden Parlament zu formen.

Italiens Präsident Sergio Mattarella ist nun mit dem Rücktritt von Regierungschef Mario Draghi einverstanden

Müllverbrennungsanlage als ein Stein des Anstoßes

Auslöser der Regierungskrise war das ausgebliebene Vertrauen der Fünf-Sterne-Bewegung für das Kabinett des parteilosen Ex-Chefs der Europäischen Zentralbank (EZB). Bei einer Abstimmung vor einer Woche hatte die mitregierende Mitte-Links-Partei Draghi wegen Uneinigkeiten über ein Hilfspaket und den darin enthaltenen Bau einer Müllverbrennungsanlage in Rom das Vertrauen verweigert und damit die Regierungskrise eskalieren lassen. Draghi reichte daraufhin bei Staatschef Mattarella seinen Rücktritt ein. Dieser lehnte Draghis Gesuch aber ab und bestellte ihn stattdessen zu einer Aussprache in den Senat.

Am Mittwoch gewann Draghi zwar im Senat das erwartete Vertrauensvotum mit 95-Ja zu 38-Nein-Stimmen. Durch die Enthaltungen war der Wunsch des 74-Jährigen nach Unterstützung durch eine breite Parlamentsmehrheit aber dahin.

Reaktionen von schockiert bis erfreut

Italiens Politik zeigte sich schockiert, entrüstet, aber mitunter auch erfreut. "Es gab keine Bedingungen mehr, unter denen wir in einer loyalen Zusammenarbeit weitermachen hätten können", sagte der Chef der Fünf-Sterne-Bewegung, Giuseppe Conte.

Der Vorsitzende der Fünf-Sterne-Bewegung, Giuseppe Conte

"Die Regierung Draghis zu Fall zu bringen bedeutet, gegen Italien und die Interessen der Italiener zu sein", erklärte dagegen der Chef der mitregierenden Sozialdemokraten (PD), Enrico Letta. Außenminister Luigi Di Maio von der Partei Insieme per il futuro (Gemeinsam für die Zukunft) befand, man habe die Zukunft der Italiener verzockt. "Die Folgen dieser tragischen Wahl werden in die Geschichte eingehen."

Kommt Mitte-Rechts-Block an die Regierung?

Lega-Chef Matteo Salvini machte die Mitte-Links-Parteien der Regierung für Draghis Fall verantwortlich: "Draghi und Italien sind zu Opfern des seit Tagen andauernden Wahnsinns der Fünf Sterne und den Machtspielchen der PD geworden." Erfreut zeigte sich die Chefin der rechtsextremen Fratelli d'Italia (Brüder Italiens), Giorgia Meloni. "Wenn alles gut geht, dann wird binnen zwei Monaten gewählt werden können, wir sind bereit", sagte die Politikerin in Rom.

Giorgia Meloni führt die rechtsextremen Brüder Italiens an

Tatsächlich könnte die nächste Parlamentswahl Umfragen zufolge die politische Landschaft im Stiefelstaat maßgeblich verändern. Derzeit liegt die Partei Fratelli d'Italia in der Wählergunst vorne. Gemeinsam mit der rechten Lega und der konservativen Forza Italia könnte der Mitte-Rechts-Block damit sehr viele Menschen und am Ende vielleicht sogar eine Parlamentsmehrheit hinter sich vereinen.

Nervöse Reaktionen an Mailänder Börse

Am Vormittag reagierten die Märkte auf die drohende politische Instabilität in der

drittgrößten Volkswirtschaft der EU mit einer Abwärtsbewegung. Die Börse in Mailand stand zwischenzeitlich mit zwei Prozent im Minus. Der Risikoaufschlag für zehnjährige italienische Staatsanleihen im Verhältnis zu deutschen Staatsanleihen stieg deutlich an. Das hoch verschuldete Italien könnte damit zu einer Gefahr für die EU und den Euro werden, der unter Druck geraten könnte.

