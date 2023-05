DW Nachrichten

Italien: Kampf um Rechte für Kinder von gleichgeschlechtlichen Paaren

Einige Städte in Italien haben in der Vergangenheit gleichgeschlechtliche Eltern auf den Geburtsurkunden von Kindern anerkannt. Die rechtspopulistische Regierung in Rom hat diese Praxis gestoppt. Viele Regenbogenfamilien fürchten um ihre Zukunft.