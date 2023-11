Italien: Der Schneider des Papstes

In Belgien müssen junge männliche Flüchtlinge auf der Straße schlafen. +++ China setzt Kopfgeld auf Hongkong Aktivisten in Europa aus.

Päpste und Kirchenfürsten lassen ihre katholischen Messgewänder bei Filippo Sorcinelli schneidern. Der ungewöhnliche Römer passt so gar nicht zum verstaubten Bild der Kirche.

Belgien: Flüchtlinge auf der Straße

Belgien gehen die Wohnungen für Migranten aus. Deshalb werden Frauen und Familien mit Kindern bevorzugt. Junge männliche Flüchtlinge müssen selbst sehen, wo sie unterkommen.

Großbritannien: Kopfgeld auf Honkong-Aktivisten

Finn Lau kritisiert China für seine Hongkong-Politik. Auf seine Ergreifung ist eine hohe Belohnung ausgesetzt – auch im Exil in London.

Autoland Albanien

In Albanien sind alte deutsche Autos sehr beliebt. Das ist ein Problem für die Umwelt. Die Besitzer schätzen aber die Langlebigkeit.

Belgien: Die Kürbisregatta

Herbstzeit ist Kürbiszeit. Mit dem bis zu mannshohen Gemüse kann man viel machen. Sogar ein Bootsrennen im belgischen Kasterlee.

