Istanbul am Abgrund - Keine Rettung vor dem Megabeben?

Bild: SWR

Istanbul liegt direkt auf der Nordanatolischen Verwerfung zwischen zwei Erdplatten, die sich auf einer Länge von 1200 Kilometern jährlich um zwei bis drei Zentimeter auseinanderbewegen. Immer wieder kommt es deshalb in der Region zu schweren Erdbeben. Ein Beben in der Metropole selbst ist nur eine Frage der Zeit. Dann werden Millionen Menschen betroffen sein, denn der größte Teil der Gebäude wird einem Erdbeben mit der prognostizierten Stärke 6 bis 7 auf der Richterskala nicht standhalten können.

Bild: SWR

Schauspielerin und Filmemacherin Nisan Arikan hat im Alter von neun Jahren ein schweres Beben in der Region miterlebt. Gemeinsam mit Geophysikerin Patricia Martinez-Garzon, die die Erdbebengefahr in Istanbul erforscht, macht sie sich auf die Suche nach Lösungen. Wie können sich die ca. 16 Millionen Menschen in Istanbul auf das Worst-Case-Szenario vorbereiten?

Sendezeiten:

DW Deutsch+

MI 04.10.2023 – 23:00 UTC

DO 05.10.2023 – 05:00 UTC

FR 06.10.2023 – 13:30 UTC

FR 06.10.2023 – 18:00 UTC



Vancouver UTC -7 | New York UTC -4 | Sao Paulo UTC -3

Neu-Delhi UTC +5,5 | Bangkok UTC +7 | Hongkong UTC +8