Israels Ministerpräsident Bennett reist nach Bahrain

Nach israelischen Angaben ist es der erste offizielle Besuch eines israelischen Ministerpräsidenten in dem Golfkönigreich. Bennett kam am Montagabend in der Hauptstadt Manama an. Der Regierungschef trifft demnach am Dienstag den Kronprinzen und Ministerpräsidenten von Bahrain, Salman bin Hamad al-Chalifa. Ein Schwerpunkt der Gespräche würden Wirtschaftsthemen sein, vor allem Technologie und Innovation, hieß es. Bennett werde zudem Vertreter der jüdischen Gemeinde treffen.

"In diesen turbulenten Zeiten ist es wichtig, dass wir von dieser Region eine Botschaft des guten Willens, der Zusammenarbeit und des Zusammenstehens bei gemeinsamen Herausforderungen aussenden", sagte Bennett vor dem Abflug. Anfang Februar hatte Verteidigungsminister Benny Gantz in Bahrain bereits eine Verteidigungsvereinbarung unterzeichnet.

Wirtschaft steht im Mittelpunkt

Israels Außenminister Jair Lapid war im September nach Bahrain gereist und hatte dort mit seinem Amtskollegen Abdullatif Al-Sajani die israelische Botschaft im Land eröffnet. Israel hatte im September 2020 in Washington mit Bahrain und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) Abkommen über die Aufnahme diplomatischer Beziehungen unterzeichnet.

Salman bin Hamad al-Chalifa - Kronprinz und Ministerpräsident von Bahrain (Archivbild)

Als Hauptmotor der Annäherung gelten wirtschaftliche Erwägungen. Die Länder bilden aber auch eine Allianz gegen den Iran. Bahrain hatte 2020 ebenso wie die Vereinigten Arabischen Emirate unter Vermittlung des damaligen US-Präsidenten Donald Trump diplomatische Beziehungen mit Israel aufgenommen. Sie waren damit die ersten arabischen Länder nach Ägypten 1979 und Jordanien 1994, die Israel als Staat anerkannten. Marokko und der Sudan taten es ihnen später gleich.

nob/kle (dpa, ap)