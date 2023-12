Israel weitet Bodeneinsatz im Gazastreifen aus

Israel weitet seinen Bodeneinsatz gegen die militant-islamistische Hamas im Gazastreifen aus. Derzeit konzentriere man sich auf Chan Junis im Süden sowie auf die Flüchtlingsviertel im Zentrum des Küstengebiets, sagte Generalstabschef Herzi Halevi. Der Krieg werde "noch viele Monate" dauern. Es gebe keine "magischen Lösungen oder Abkürzungen", sondern nur einen "beharrlichen und entschlossenen Kampf". Israel hat das Ziel ausgegeben, die Hamas zu zerschlagen, um künftigen Terrorattacken auf eigenes Gebiet vorzubeugen.

Auch aus dem besetzten Westjordanland werden weitere Angriffe gemeldet. Mindestens sechs Menschen seien bei Tulkarem durch Drohnenbeschuss getötet worden, teilten die palästinensischen Behörden mit. Es gebe mehrere Verletzte. Die israelische Armee kündigte eine Stellungnahme an. Israel wirft der Hamas seit längerem vor, im Gazastreifen wie auch im Westjordanland gezielt zivile Einrichtungen für militärische Zwecke zu missbrauchen und dadurch willentlich die Bevölkerung zu gefährden.

Nach dem Drohnenangriff in einem Flüchtlingsviertel bei Tulkarem im Westjordanland Bild: Majdi Mohammed/AP Photo/picture alliance

Auf diplomatischem Parkett gehen derweil die Bemühungen um eine Freilassung der von der Hamas verschleppten Geiseln weiter. Wie das Weiße Haus bekanntgab, beriet US-Präsident Joe Biden hierüber mit dem Emir von Katar, Scheich Tamim bin Hamad al Thani. Der Zugang für humanitäre Hilfe im Gazastreifen sei ebenfalls Gegenstand des Telefonats gewesen. Die Hamas hatte am Montag eine vorübergehende neue Feuerpause abgelehnt und einen dauerhaften Waffenstillstand verlangt.

US-Präsident Joe Biden bemüht sich im Zusammenspiel mit Katar um die Freilassung weiterer Geiseln der Hamas, unter denen auch US-Bürger sind (Archivbild) Bild: White House/ZUMA Press Wire/picture alliance

Im November war Katar bereits als Vermittler beteiligt, als die Hamas 105 der ursprünglich rund 240 Geiseln an Israel überstellte. Im Gegenzug kamen mehrere Hundert palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen frei. Ende November hatten die Islamisten unter Vermittlung Katars 105 ihrer Geiseln im Gegenzug für die Freilassung von 240 palästinensischen Häftlingen an Israel überstellt.

Innenpolitisch wächst der Druck auf den israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu, alle Israelis nach Hause zu holen, die in den Gazastreifen verschleppt wurden. Angehörige demonstrieren immer wieder vor Regierungsgebäuden. Am Montag verlangten Teilnehmer einer Kundgebung vor dem Verteidigungsministerium in Tel Aviv eine Befreiung "um jeden Preis".

"Beharrlicher und entschlossener Kampf": Israels Generalstabschef Herzi Halevi (Archiv) Bild: IDF/UPI Photo/Newscom/picture alliance

Auslöser des Israel-Hamas-Krieges war das schlimmste Massaker seit der israelischen Staatsgründung. Hunderte Hamas-Terroristen hatten am 7. Oktober israelische Grenzanlagen überwunden und Soldaten wie auch wehrlose Zivilisten getötet. Etliche Opfer wurden gefoltert. Die Hamas feuerte Tausende Raketen auf Israel ab.

Nach jüngsten Angaben des israelischen Militärs fielen der Attacke mehr als 1100 Menschen auf eigenem Gebiet zum Opfer. Rund 240 Personen wurden als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Bei darauf folgenden israelischen Angriffen wurden nach Zahlen der Hamas-Behörden mehr als 20.000 Menschen in dem Palästinensergebiet getötet. Diese Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen. Die Hamas wird außer von Israel auch von den USA, der EU, Deutschland und weiteren Staaten als Terrororganisation eingestuft.

jj/fab/rb (dpa, afp, rtr)