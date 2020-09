Israel und die VAE: Mit Fußball Gräben zwischen ehemaligen Feinden überwinden

Im Nahen Osten wurde vor wenigen Tagen Geschichte geschrieben: Israel unterzeichnete kürzlich ein Normalisierungsabkommen mit zwei arabischen Ländern, den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und Bahrain, die nach Ägypten (1979) und Jordanien (1994) die dritten und vierten arabischen Staaten werden, die ihre Beziehungen zum jüdischen Staat normalisieren. "Dies wird ein warmer Frieden sein, der auf vielen wirtschaftlichen Kooperationen basieren wird", sagte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu. "Zum ersten Mal wird Israel für Investitionen aus dem Nahen Osten offen sein. Das ist gewaltig."

Während die Verbindungen zwischen Kairo und Amman auf Regierungsebene geknüpft wurden, könnten sich die frostigen Beziehungen zwischen den Bürgern jedoch als schwieriger erweisen, und bei der Zusammenarbeit zwischen Einzelpersonen und Unternehmen dürfte es wohl weiterhin Probleme geben. Karen Young, eine am American Enterprise Institute ansässige Wissenschaftlerin, die sich auf die Golfstaaten spezialisiert hat, sagte der DW, dass es zwar Widerstand geben könnte, sie aber optimistisch ist, was die Aussichten einer Zusammenarbeit zwischen Israelis und den Menschen aus den Emiraten betrifft. "Der einzige Weg, diesen Aberglauben zu überwinden, ist, sich zu treffen und miteinander zu reden, und das wird jetzt beginnen", sagte sie.

Sportliche Verbindungen

Ein Bereich, in dem eine Zusammenarbeit zwischen Einzelpersonen und Institutionen aus beiden Ländern wahrscheinlicher erscheint, ist der Sport und insbesondere der Fußball. In der Tat gibt es bereits Präzedenzfälle, in denen israelische Sportler in den VAE an Wettkämpfen teilgenommen haben, zum Beispiel beim Judo-Grand Prix 2018 in Abu Dhabi, bei dem der israelische Judoka Sagi Muki eine Goldmedaille gewann, was dazu führte, dass in den VAE zum ersten Mal die israelische Hymne nach einem offiziellen Wettbewerb gespielt wurde.

"Die Gelegenheit für Sportler aus Israel, in den Vereinigten Arabischen Emiraten an Wettkämpfen teilzunehmen, war da, aber sie wird sich jetzt sicherlich erweitern", sagt Karen Young. Und tatsächlich: Sobald das neue Abkommen öffentlich bekannt wurde, tauchten Berichte über emiratische Investitionen in israelische Fußballklubs auf. Einer der Eigentümer des israelischen Klubs Hapoel Tel Aviv sagte bereits, er stehe in Kontakt mit Geschäftsleuten aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, die möglicherweise in den Klub investieren möchten, wobei Hapoels lange Geschichte der Zusammenarbeit zwischen Juden und Arabern, sowohl auf als auch außerhalb des Spielfelds, eine Rolle spiele.

Pro Israel und gegen alles Arabische: die Fan-Gruppierung "La Familia"

Ein Klub in Israel ohne eine solche israelisch-arabische Geschichte ist Beitar Jerusalem. Beitar ist der einzige Profiklub im israelischen Fußball, der nie einen arabisch-muslimischen Spieler unter Vertrag genommen hat, wobei seine Anhänger weitgehend mit der politischen Rechten Israels assoziiert werden. Die prominenteste Fangruppe von Beitar, La Familia, ist eine der bekanntesten rechtsextremen Gruppierungen Israels. Die Gruppe hat wiederholt Transparente mit der Aufschrift "Für immer rein von Arabern" aufgehängt, wobei ihre Aktivitäten nicht nur innerhalb der Stadien stattfinden. Zuletzt nahm La Familia gewaltsam an rechten Protesten zur Unterstützung von Israels Premierminister Netanjahu teil. Moshe Hogeg, ein israelischer Geschäftsmann, der seit 2018 Eigentümer von Beitar Jerusalem ist, versucht seit der Übernahme des Klubs, rassistische Tendenzen in der eigenen Fangemeinde zu bekämpfen.

Nun hat der Klub auf seiner Website eine etwas überraschende Ankündigung gemacht: "Der Klub freut sich bekannt zu geben, dass der Eigentümer von Beitar Jerusalem, Moshe Hogeg, in die Vereinigten Arabischen Emirate fliegen wird, um die Möglichkeit einer großen Investition in den Klub zu besprechen", hieß es darin.

Erwartbar war La Familia über diese Ankündigung nicht erfreut. "Für uns spielt Geld keine Rolle, Prinzipien schon", schrieb die Gruppe auf ihrer Facebook-Seite. "Wir möchten alle daran erinnern, dass Jerusalem eine heilige Stadt für Juden ist und dass Beitar das einzige Team der Welt ist, das die jüdische Menorah als Symbol hat. Die Gruppe beendete ihren Beitrag mit "Mi Lahashem Elay" ("Diejenigen, die bei Gott stehen, kommen mit mir"), einem biblischen Schlachtruf, der Soldaten dazu aufruft, für Gott und das jüdische Volk zu kämpfen.

Israelische Spieler in den Emiraten?

Doch die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern scheint unmittelbar bevorzustehen und unvermeidlich. Einem Bericht im angesehenen Fußball-Blog Babagol zufolge soll der ehemalige Brightoner Mittelfeldspieler Beram Kayal das Interesse mehrerer Klubs aus den Vereinigten Arabischen Emiraten auf sich ziehen, während Stürmer Dia Saba, der bisher beim chinesischen Klub Guangzhou R&F spielte, nun der erste israelische Spieler ist, der einen Vertrag bei einem emiratischen Klub unterschrieb. Saba ist aus China zum Al Nasr SC aus Dubai gewechselt.

Geht auch er bald in die Emirate? Beram Kayal, ehemaliger Profi von Brighton & Hove Albion

Uri Levy, Journalist mit Schwerpunkt Fußball im Nahen Osten und Herausgeber von Babagol, glaubt, dass der Wechsel eines israelischen Spielers zu einem Klub in den Vereinigten Arabischen Emiraten ein wichtiges Sprungbrett in den Beziehungen zwischen den beiden Ländern sein könnte. "Der erste israelische Spieler, der bei einem Klub in den Emiraten unterschreibt, wird nach Premierminister Netanjahu wahrscheinlich der zweitberühmteste Israeli in den VAE sein", sagte Levy vor Sabas Transfer gegenüber der DW. "Er wird praktisch der Botschafter Israels sein, vielleicht sogar mehr als der eigentliche Botschafter des Landes in Abu Dhabi."

Israel als Tor zum europäischen Fußball?

Levy hat auch seinen Podcast mit dem israelischen öffentlich-rechtlichen Sender Kan genutzt, um eine interessante Idee vorzuschlagen, die beiden Ländern, ihren Menschen und ihrer Entwicklung im Fußball zugutekommen könnte. Während die VAE in Asien spielen, nehmen Israels Fußballverband und seine Vereine an UEFA-Wettbewerben teil, eine Tatsache, in der Levy einen Vorteil für Spieler aus der Golfregion sieht: Wenn sie bei israelischen Vereine unterschreiben, fördern sie nicht nur die Verständigung zwischen den beiden Völkern, sondern können ihr Talent auch in europäischen Wettbewerben unter Beweis stellen.

Während die, im Vergleich zu den israelischen Spielergehältern, hohen Löhne, die Profis in den VAE verdienen können, sich als Hemmschuh erweisen könnten, glaubt Levy, dass die Chance, sich in europäischen Wettbewerben zeigen zu können, für Spieler aus der Golfregion nach wie vor eine hohe Anziehungskraft besitzt, israelische Spitzenklubs somit attraktive Arbeitgeber darstellen würden.

"Wir leben in einer Zeit, in der alles, was wir für unmöglich hielten, langsam möglich wird", sagt Levy über die Wahrscheinlichkeit, dass tatsächlich bald Spieler aus den Emiraten in die israelische Liga wechselt . "Noch vor eineinhalb Monaten wirkte ein Normalisierungsabkommen zwischen Israel und den VAE wie ein ferner Traum, heute ist es Realität. Warum also nicht?", sagt Levy.

Adaption: Andreas Sten-Ziemons