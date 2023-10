Israel setzt Gegenangriffe fort

Zum dritten Mal innerhalb von 24 Stunden seien umfangreiche Angriffe im palästinensischen Gazastreifen erfolgt, teilten die Israelischen Verteidigungskräfte IDF am Mittwochmorgen mit. Dabei seien insgesamt mehr als 450 Ziele getroffen worden.

In seinem Kampf gegen die terroristische Hamas bekommt Israel auch militärische Unterstützung der USA. Ein erstes Transportflugzeug mit "hochentwickelter" Munition sei in der Nacht zum Mittwoch auf dem Luftwaffenstützpunkt Nevatim im Süden Israels gelandet, berichtete die israelische Internet-Zeitung "The Times of Israel" unter Berufung auf die israelische Armee. Die Munition ermögliche "bedeutende Angriffe".

UN sprechen von fast 200.000 Obdachlosen

Mehr als 180.000 Menschen sind nach Angaben der Vereinten Nationen (UN) im Gazastreifen obdachlos, viele leben auf der Straße oder suchen Schutz in Schulen. Ein städtisches Gebäude, das als Notunterkunft diente, wurde bei einem israelischen Angriff getroffen. Überlebende berichteten von vielen Toten. "Kein Ort im Gazastreifen ist sicher, wie man sieht, wird überall bombardiert", sagte Ala Abu Tair, der mit seiner Familie in Abassan Al-Kabira nahe der Grenze Zuflucht gesucht hatte.

Seit Samstag haben die israelischen Angriffe nach Angaben des palästinensischen Außenministeriums mehr als 22.600 Wohnhäuser und zehn Gesundheitseinrichtungen zerstört, 48 Schulen wurden beschädigt.

Schlimmstes Blutbad unter Zivilisten seit Staatsgründung

Die Hamas, die von den USA, der EU und Israel als Terrororganisation eingestuft ist, hatte am Samstag bei einem Großangriff auf das Grenzgebiet das schlimmste Blutbad unter Zivilisten seit der israelischen Staatsgründung angerichtet. Die Terroristen drangen am jüdischen Feiertag Simchat Tora (Freude der Tora) in viele Orte ein und ermordeten die Bewohner. Andere wurden in den Gazastreifen verschleppt.

Mehr als 1200 Todesopfer

Nach Angaben des staatlichen israelischen Rundfunks Kan stieg die Zahl der Todesopfer in Israel durch den Terrorüberfall inzwischen auf mehr als 1200. Mehr als 2800 Menschen wurden verletzt.

Nach dem Angriff der terroristischen Hamas auf Israel hält der Bundestag an diesem Mittwoch eine Schweigeminute für die Opfer ab. Wie das Bundespräsidialamt mitteilte, werden zu Beginn der Plenarsitzung am Nachmittag (13 Uhr) auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Israels Botschafter Ron Prosor zugegen sein. Bundestagspräsidentin Bärbel Bas wird laut Parlament zur Lage in Israel sprechen.

haz/ehl/se (rtr, dpa, afp)