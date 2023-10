Israel: Netanjahu fordert eine Notstandsregierung

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat die Opposition aufgefordert, ohne Vorbehalte in eine Notstandsregierung einzutreten. "Wir befinden uns in einem Krieg zur Sicherung unserer Existenz", sagte er bei einer Ansprache im Fernsehen. Die Spaltungen unter den Israelis erklärte Netanjahu für beendet. "Wir sind alle vereint." Auch die Führung solle sich nun zusammentun und mit der Opposition eine Notstandsregierung bilden.

Seit Jahresbeginn ist es in Israel zu massiven Protesten gegen einen Justizumbau gekommen, den Netanjahus rechts-religiöse Regierung vorantreibt. Der bittere Streit führte zur Spaltung der Gesellschaft. Politische Beobachter glauben, Israel könnte durch die internen Streitigkeiten so abgelenkt gewesen sein, dass die Gefahr, die von der Hamas ausging, nicht genügend beachtet wurde.

Hamas strebt Gefangenenaustausch an

Die von der EU und den USA als Terrororganisation eingestufte Hamas bekundet derweil ihre Bereitschaft zu Gesprächen mit Israel. Der stellvertretende Hamas-Chef Saleh al-Arouri deutete die Absicht an, die rund 150 verschleppten Geiseln für Verhandlungen nutzen zu wollen. Palästinensische Gefangene in israelischen Gefängnissen würden "kurz vor der Freilassung" stehen, sagte al-Arouri. Unter den Verschleppten sind auch Bürger mehrerer westlicher Staaten, darunter eine Deutsche.

Dieses Foto stammt aus einem Internetvideo, das vermutlich die Entführung einer Geisel vom Supernova-Musikfestival zeigt Bild: Anonymous/AFP

Der hochrangige Hamas-Funktionär Mussa Abu Marsukdem sagte dem Sender Al-Jazeera, seine Organisation habe "ihre Ziele erreicht". Aktuell sitzen laut der Menschenrechtsorganisation Betselem rund 4500 Palästinenser in israelischen Gefängnissen.

Israel nimmt das Schicksal verschleppter Bürger extrem ernst. 2011 hatte sich das Land zuletzt mit der Hamas auf einen Gefangenentausch eingelassen. Im Gegenzug für die Freilassung eines verschleppten israelischen Soldaten wurden mehr als 1000 palästinensische Gefangene freigelassen. Auch der heutige Hamas-Chef im Gazastreifen, Ismail Hanija, kam damals frei. Neben Ägypten war auch Deutschland damals an den Verhandlungen beteiligt.

Katar und Türkei wollen vermitteln

In der aktuellen Situation gibt es Hinweise, dass bereits das Golfemirat Katar zwischen der Hamas und Israel verhandelt. Nachrichtenagenturen melden, katarische Vermittler wollten mit Hamas-Vertretern die Freilassung von israelischen Frauen und Kindern aushandeln, die in den Gazastreifen verschleppt worden seien. Im Gegenzug sollten 36 palästinensische Frauen und Kinder aus israelischen Gefängnissen freigelassen werden. Die Verhandlungen seien mit den USA abgestimmt. Ein Durchbruch sei aber nicht in Sicht.

Auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan bringt sich als Vermittler ins Spiel. Er rief Israel dazu auf, die Bombardierung der palästinensischen Gebiete einzustellen, und die Palästinenser, Übergriffe auf zivile israelische Siedlungen zu beenden. Die Türkei bereite humanitäre Hilfe für den Gazastreifen vor, sagte er weiter. Es werde keinen Frieden in der Region ohne einen unabhängigen souveränen Staat Palästina geben.

Auch Tote bei Auseinandersetzungen im Westjordanland

Während Israels Armee den Kampf gegen die Hamas-Terroristen weiterführt, hat es auch im von Israel besetzten Westjordanland wieder Auseinandersetzungen mit Toten gegeben. Bei Zusammenstößen mit israelischen Sicherheitskräften sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Ramallah drei Palästinenser getötet worden.

Beerdigung von zwei getöteten Palästinensern in Ramallah Bild: Issam Rimawi/AA/picture alliance

Auch am Wochenende, nach Beginn des Großangriffs der im Gazastreifen herrschenden Hamas auf Israel, waren bei gewaltsamen Zusammenstößen mit israelischen Sicherheitskräften mehrere Palästinenser im Westjordanland getötet worden. Dort ist die Sicherheitslage schon seit langem sehr angespannt.

Israels Armee fordert zur Bevorratung auf

Das israelische Militär hat die Menschen im Land angewiesen, sich mit ausreichend Nahrung, Wasser und Medikamenten einzudecken. Die Vorräte sollten für mindestens 72 Stunden reichen. Angesichts leer gekaufter Supermärkte betonte die Armee schließlich, es habe sich lediglich um eine Erinnerung an eine standardmäßige Empfehlung und keine neue Anweisung gehandelt.

Gaza: 137.000 Schutzsuchende in UN-Notunterkünften

Im Gazastreifen haben inzwischen mehr als 137.000 Menschen in Notunterkünften der Vereinten Nationen Schutz gesucht. Wie das UN-Hilfswerk für Palästinensische Flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) mitteilte, sind die Notunterkünfte nahezu vollständig belegt. Es sei zu befürchten, dass sich die humanitäre Lage für die Menschen im Gazastreifen weiter verschärfen werde.

Während eines Luftangriffs in Gaza bringt ein Sanitäter ein verletztes Kind in Sicherheit Bild: REUTERS/Stringer

UNRWA berichtet von mehr als einem Dutzend Einrichtungen der Vereinten Nationen, die in Gaza von israelischen Geschossen getroffen wurden. Dabei sei es zu Sachschäden gekommen. Auch eine Schule, die derzeit als Notunterkunft dient, sei getroffen worden. Im Gazastreifen sind knapp 1,5 Millionen Menschen als Flüchtlinge bei dem UN-Hilfswerk registriert.

