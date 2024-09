Israel meldet Tötung von Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah

Hassan Nasrallah werde nicht länger in der Lage sein, die Welt zu terrorisieren, teilte das israelische Militär mit. Er sei bei den Angriffen am Freitag auf die libanesische Hauptstadt Beirut getötet worden.

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben bei ihrem Angriff auf das Hisbollah-Hauptquartier im Süden von Beirut den Chef der Schiitenmiliz, Hassan Nasrallah, getötet. Ein Militärsprecher beschrieb Nasrallah als einen der einflussreichsten Terroristen der Welt, der Israel seit Jahrzehnten terrorisiert habe. Zum Zeitpunkt des Luftangriffs am Freitag habe die Hisbollah-Führung "terroristische Aktivitäten gegen die Bürger von Israel koordiniert". Die Islamisten hätten geplant, israelische Bürger zu verschleppen und zu ermorden. Von der Miliz selbst gibt es bisher keine offizielle Bestätigung. Aus ihr nahestehenden Kreisen hieß es lediglich, man habe seit Freitag den Kontakt verloren.

Nasrallah stand seit 1992 an der Spitze der Schiitenmiliz. Er galt als einer der größten Feinde Israels. Nasrallah stimmte sich eng mit der Führung im Iran ab, dem wichtigsten Unterstützer der Hisbollah. Die Miliz wird von vielen westlichen Ländern und einigen sunnitischen arabischen Staaten als Terrororganisation geführt.

Hisbollah-Hauptquartier unter Wohngebäuden versteckt

Das Hauptquartier lag laut israelischen Militärangaben unter dicht besiedelten Wohngebäuden im Süden der libanesischen Hauptstadt versteckt. Nach dem Angriff im Vorort Haret Hreik nahe dem internationalen Flughafen waren dichte Rauchwolken zu sehen. Nach Berichten der libanesischen Behörden wurden mehrere Gebäude komplett zerstört.

Das libanesische Gesundheitsministerium meldete bisher mindestens sechs Todesopfer und mehr als 90 Verletzte allein in der Hauptstadt. Die Behörde ordnete die Evakuierung der Krankenhäuser im Süden Beiruts an.

Die südlichen Vororte der libanesischen Hauptstadt Beirut nach neuen Luftangriffen Bild: Marwan Naaman/dpa/picture alliance

In der vergangenen Nacht und Samstagfrüh griff die israelische Armee nach eigenen Angaben weitere Stellungen der Hisbollah-Miliz im Osten und Süden des Libanons aus der Luft an. Attackiert worden seien Ziele der Terrororganisation in der östlichen Region Bekaa und in "mehreren Gebieten im Südlibanon", teilte die Armee mit. Auch der für den Süden des Libanons bedeutende Hisbollah-Kommandeur Ali Karaki sei getötet worden. Zudem habe man Waffendepots zerstört.

Libanesische Fernsehsender zeigten Explosionen südlich von Beirut in der Nähe des internationalen Flughafens. Es waren Brände und Folgedetonationen zu sehen. Aus den südlichen Vororten der Hauptstadt, die als Hisbollah-Hochburg gelten, flohen zahlreiche Anwohner vor den Angriffen ins Stadtzentrum. Augenzeugen schilderten, sie seien teilweise barfuß unterwegs. Die Menschen suchten Schutz in Parks und an öffentlichen Stränden. Retter suchen unterdessen weiter nach Überlebenden des massiven israelischen Luftangriffs vom Freitag.

Rettungskräfte suchen unter Trümmern im Süden Beiruts nach Überlebenden Bild: Marwan Naaman/dpa/picture alliance

Im Norden Israels wurde wegen neuer Raketenangriffe der Hisbollah wieder Luftalarm ausgelöst. Die Hisbollah erklärte, sie habe den Kibbuz Kabri "mit einer Salve von Fadi-1-Raketen" beschossen. Außerdem schlug nach Armeeangaben eine aus dem Libanon abgefeuerte Boden-Boden-Rakete in offenem Gebiet in Zentralisrael ein.

Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu vor der UN-Vollversammlung in New York Bild: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Netanjahu: Wir haben das Recht auf Selbstverteidigung

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu betonte am Freitag vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen, sein Land habe das Recht, die Angriffe fortzusetzen. "Solange die Hisbollah den Weg des Krieges wählt, hat Israel keine Wahl. Israel hat jedes Recht, diese Bedrohung zu beseitigen und seine Bürger sicher in ihre Häuser zurückzubringen", sagte Netanjahu in New York.

UN-Generalsekretär António Guterres warnte nochmals eindringlich vor einer Ausweitung des Konflikts. "Der Krieg im Libanon könnte zu einer weiteren Eskalation mit Beteiligung externer Kräfte führen", sagte Guterres bei einer Sitzung des Weltsicherheitsrats.

Angriffe auch auf Ziele in Syrien

Das israelische Militär griff in der vergangenen Nacht zudem Ziele in Syrien an. Bei dem Luftschlag sei ein wichtiges Mitglied der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas getötet worden, teilte die Armee mit. Ahmad Mohammed Fahd sei verantwortlich für das Abfeuern von Raketen auf die von Israel annektierten Golanhöhen gewesen. Er soll laut Israels Armee ein Führer der Hamas im Süden Syriens gewesen sein. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien bestätigte seinen Tod. Die Hamas wird von Israel, vielen westlichen und einigen arabischen Ländern als Terrororganisation gelistet.

Die Hisbollah ist mit der Hamas verbündet, die mit ihrem beispiellosen Terrorüberfall auf Israel am 7. Oktober den Krieg im Gazastreifen ausgelöst hat. Seit Beginn des Krieges dort greift die Schiitenmiliz nahezu täglich vom Südlibanon aus den Norden Israels mit Raketen an.

