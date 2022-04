Israel: Holocaust-Gedenken auf TikTok

Ob Zuhause, im Park oder auf Reisen: Gidon Lev hält diese Momente auf TikTok fest. Das Besondere: Er hat als Kind den Holocaust überlebt und spricht in den kurzen Videos über seine Erfahrungen und sein Leben. Damit hat der heute 87-Jährige, der von seinen Followern gerne auch als "TikTok-Opa" bezeichnet wird, ganz offenbar einen Nerv getroffen - vor allem unter vielen jungen Usern. "Ich denke, trotz des großen Horrors, des vielen Leids, der vielen Schmerzen und der extremen Grausamkeit gibt es auch gute Dinge im Leben und gute Menschen. Man muss sie manchmal suchen und finden, aber es gibt sie", sagt Lev und richtet sich damit direkt an die junge Generation. "Und ihr, die jungen Leute, könnt die Welt zu einem besseren Ort machen. Ihr habt das Leben vor Euch, und ihr könnt es besser machen."

Holocaustüberlebende: Einsatz gegen das Vergessen Ruth Klüger (1931-2020) Erst mit 60 Jahren brach sie das Schweigen und schrieb ihre Erinnerungen auf: "Weiter leben - eine Jugend" (1992). Auch die Gedichte, mit denen Ruth Klüger die Zeit im KZ durchgestanden hat, sind darin gesammelt. Klüger war eine der wenigen Holocaust-Überlebenden, die darüber erzählt hat. Wir stellen Ihnen noch andere Zeitzeugen vor, die, wie sie, die Erinnerung daran wach halten oder hielten.

Holocaustüberlebende: Einsatz gegen das Vergessen Leslie Schwartz (1930-2020) 1944. Die Wehrmacht besetzt Ungarn. Leslie Schwartz und seine Familie werden nach Auschwitz-Birkenau deportiert. Von dort muss er ins Arbeitslager Birkenau und schließlich ins KZ Dachau. In "Durch die Hölle von Auschwitz und Dachau. Ein Junge erkämpft sein Überleben" (2007) erzählt er von den Erlebnissen. Leslie Schwartz hielt viele Lesungen und Vorträge, um die Nachwelt zu informieren.

Holocaustüberlebende: Einsatz gegen das Vergessen Esther Bejarano (1924-2021) "Ich muss in dieses Orchester, sonst bin ich erledigt", sagte sich die damals 19-Jährige. Im Mädchenorchester von Auschwitz spielte sie Akkordeon - obwohl sie das Instrument noch nie in der Hand hatte. Es ist ihre Rettung. Später stand Bejarano auf der Bühne und sang für Toleranz und gegen Rassismus. Und sie besuchte Schulklassen, um von ihrer Vergangenheit zu erzählen.

Holocaustüberlebende: Einsatz gegen das Vergessen Coco Schumann (1924-2018) Jazz und Swing - das war seine Musik. Doch den Nationalsozialisten galten sie als "undeutsch", außerdem war Schumanns Mutter Jüdin. 1943 wurde Coco Schumann ins Ghetto Theresienstadt deportiert, ein Jahr später nach Auschwitz-Birkenau. Bis ins neue Jahrtausend wollte der Musiker nicht über die Lagerzeit reden. Dann verstand er: "Wer, wenn nicht er, soll den Menschen erzählen, was passiert ist."

Holocaustüberlebende: Einsatz gegen das Vergessen Die Schwestern Renate Lasker-Harpprecht (1924-2021) und Anita Lasker-Wallfisch (*1925) Ihre Eltern wurden 1942 deportiert und ermordet, die älteste Schwester konnte fliehen, Renate (li) und Anita Lasker landeten erst in Auschwitz, dann in Bergen-Belsen. Doch sie überlebten - nicht zuletzt weil Anita als Cellistin im Mädchenorchester von Auschwitz Privilegien genoss. Der deutschen Öffentlichkeit berichteten sie noch im fortgeschrittenen Alter über den Holocaust. Renate starb 2021.

Holocaustüberlebende: Einsatz gegen das Vergessen Yehuda Bacon (*1929) In Theresienstadt begegnete der damals 13-jährige Yehuda Bacon dem Künstler Peter Kien, dem es gelungen war, dort eine Zeichenstube aufzubauen. Es ist der Beginn von Bacons Künstlerkarriere. Nach der Befreiung 1945 malte er zunächst Porträts von Mithäftlingen, später auch Abstraktes. Als Überlebender sehe er sich in der Verantwortung, künftige Generationen durch seine Geschichte zu lehren.

Holocaustüberlebende: Einsatz gegen das Vergessen Judith Kerr (1923-2019) Die Familie Kerr musste 1933 aus Deutschland fliehen. Zunächst in die Schweiz, nach Frankreich und schließlich nach London. In "Als Hitler das rosa Kaninchen stahl" (1971) verarbeitete Judith Kerr das Emigrantenschicksal ihrer jüdischen Familie. Zwei weitere Romane folgten. 1974 erhielt Kerr für "Als Hitler das rosa Kaninchen stahl" den Deutschen Jugendliteraturpreis. Sie starb 2019 in London.

Holocaustüberlebende: Einsatz gegen das Vergessen Saul Friedländer (*1932) "Wohin die Erinnerung führt. Mein Leben" stammt vom emeritierten Professors aus Los Angeles und Tel Aviv, Saul Friedländer. Eine Fortsetzung seiner Memoiren, die verdeutlichen: Friedländers Leben bleibt das eines Entwurzelten. Zur jüdischen Geschichte und zur Shoah hat der Historiker zahlreiche einschlägige Werke verfasst, in denen er die Opfer verstärkt in den Mittelpunkt rückt.

Holocaustüberlebende: Einsatz gegen das Vergessen Inge Deutschkron (1922-2022) Im Januar 1943 tauchten Inge Deutschkron und ihre Mutter in Berlin ab, verstecken sich bei nichtjüdischen Freunden. Nur so überlebten sie den Holocaust. In ihrer Autobiografie "Ich trug den gelben Stern" (1978) erzählt die deutsch-israelische Autorin von dieser Zeit. Mit ihrer Literatur und mit Schulbesuchen leistete Deutschkron einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Erinnerung an die Nazi-Gräuel.

Holocaustüberlebende: Einsatz gegen das Vergessen Philomena Franz (*1922) Ein Jahr vor Kriegsende deportierte man Philomena Franz nach Auschwitz-Birkenau, von dort weiter ins KZ Ravensbrück - weil sie Sinti ist. Überlebt habe sie, um der Nachwelt von ihren Erlebnissen zu erzählen. Ihre Autobiografie "Zwischen Liebe und Hass" erschien 1985. Außerdem trat sie in Medien und Schulen auf, auch damit die rund 500.000 ermordeten Sinti und Roma nicht in Vergessenheit geraten. Autorin/Autor: Bettina Baumann



Geboren wurde Lev 1935 im damaligen Karlsbad, dem heutigen Karlovy Vary in der Tschechischen Republik. Ende 1941 wurde der damals Sechsjährige mit seinen Eltern in das Ghetto und Konzentrationslager Theresienstadt in der Nähe von Prag deportiert. Dort mussten seine Eltern Zwangsarbeit leisten: der Vater in einer Mine, seine Mutter musste das dort gewonnene Mica-Gestein, einen Rohstoff, bearbeiten.

"Wenn die Mutter bleiben durfte, dann blieben auch die Kinder"

"Die Deutschen machten ab und an eine 'Stichprobe', um zu überprüfen, wieviel die Frauen bearbeitet haben. Ich gehe davon aus, das sie vorher festgelegt hatten, was als genügend erachtet wurde", erzählt Lev. "Wer dem entsprach, durfte bleiben. Und wenn die Mutter bleiben durfte, dann blieben auch ihre Kinder. Ich habe es nur meiner Mutter zu verdanken, die bis zum Ende hart durchgearbeitet hat, dass ich heute da bin," sagt Lev.

Gebäude des 1941 von der SS errichteten Konzentrationslagers im tschechischen Theresienstadt

Seinen Vater hat Lev nie wieder gesehen. Die Nazis hatten ihn von Theresienstadt ins Konzentrationslager Auschwitz deportiert und ermordet. Auch 26 weitere Familienangehörige starben. In einem TikTok-Video zeigt Lev einen Schmuckanhänger, den sein Vater der Mutter aus dem Waggon, der ihn nach Auschwitz brachte, herausreichte. Nach dem Krieg und einer kurzen Rückkehr in die frühere Heimat ging Lev mit seiner Mutter in die USA, dann nach Kanada. 1959 wanderte er schließlich nach Israel aus.

Lev sagt, er sei trotz allem ein Optimist geblieben und wolle sich nicht nur als Überlebender des Holocaust definieren, dafür habe er zu viel erlebt. Aber es mache ihm zu schaffen, dass es auch heute Menschen gibt, die den Holocaust verleugnen und Antisemitismus verbreiten - auch auf den sozialen Netzwerken. "Ich weiß, dass es da ist. Und es erfordert nicht viel, damit der Hass und die Grausamkeit durchbricht. Das haben wir ja gesehen."

Gegen Antisemitismus und Verleugnung

Während der Coronavirus-Pandemie etwa rief er in seinen TikTok-Videos andere Nutzer dazu auf, Maßnahmen gegen die Pandemie nicht mit Nazi-Taktiken zu vergleichen und kritisierte Impfgegner scharf, die sich einen gelben Davidstern angeheftet hatten. Den von den Nazis angeordneten "Judenstern" musste damals jeder jüdische Mensch im sogenannten Dritten Reich tragen.

Mit einem solchen "Judenstern" wurden Menschen jüdischen Glaubens während der NS-Zeit öffentlich diskriminiert

"Ich war so wütend darüber. Wir haben Masken getragen, um uns selbst und andere davor zu schützen, nicht krank zu werden oder gar zu sterben", sagt Lev im Interview mit der DW. "Der Stern war das genaue Gegenteil: Es ging darum, Juden vom Rest der Bevölkerung zu isolieren, sie zu beschämen, zu demütigen, er war nicht dazu da, um sie zu schützen, sondern um sie zu dämonisieren."

"Erstaunlicher Mangel an Wissen über den Holocaust"

Dass seine Videos teils millionenfach angeklickt und geliked werden, hat ihn selbst überrascht - wie auch seine Partnerin Julie Gray, die die Videos mit ihm produziert. Eigentlich waren die TikToks dazu gedacht, den Verkauf des gemeinsam geschriebenen Buches "The True Adventures of Gidon Lev" anzuschieben. Doch daraus ist längst mehr geworden. "Für mich liegt die Wichtigkeit, TikTok zu nutzen, in dem erstaunlichen Mangel an Wissen über den Holocaust unter jungen Menschen", sagt Gray. "TikTok ist ein Medium, das junge Menschen mögen, mit Musik, Memes und Hashtags, gleichzeitig kann man damit etwas vermitteln."

Julie Gray und Gidon Lev bei der Produktion von TikTok in der heimischen Wohnung in Ramat Gan

Natürlich könne man den Holocaust nicht in 30 Sekunden erklären. "Aber wir können damit Neugier wecken, so dass die Leute sagen: Darüber will ich mehr wissen. Und wir müssen uns die Fragen stellen: Wie vermitteln wir den Holocaust? Erreicht das heute noch die jungen Menschen?"

Die Generation der Holocaust-Überlebenden geht verloren

Diese Fragen und Entwicklungen verfolgt Dr. Noa Mkayton, Direktorin des Overseas Education and Training Departments an der International School for Holocaust Studies in Yad Vashem, seit vielen Jahren. Erinnerungskultur sei nie statisch und verändere sich fortwährend, sagt sie. Mehr als 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs kommt ein weiterer Faktor hinzu: Die Generation der Holocaust-Überlebenden, der Zeitzeugen, wird bald nicht mehr da sein.

Margot Friedländer ist mit 99 Jahren eine der letzten noch lebenden Zeitzeugen des Holocaust in Deutschland

Persönliche Begegnungen, die wichtig sind, um gerade auch jungen Menschen das Erlebte nahezubringen, werden immer weniger. In Israel zum Beispiel leben noch rund 165.000 Menschen, die vom Staat als Holocaust-Überlebende anerkannt sind, so die Zahlen, die Israels Zentrales Statistikamt zum diesjährigen Holocaust-Gedenktag veröffentlicht hat.

Wie werden wir uns künftig erinnern?

"Das hat eine große Folge, weil dadurch eine ganz persönliche Bindung zum Thema wegfällt, nämlich 'Das ist meine Oma' oder 'Das ist mein Großvater'", sagt Mkayton. Auch kommen neue Formen und Ausdrucksweisen der Erinnerung dazu. "Im Moment ist die Frage: Wie kann ich mich ausdrücken und welches Medium benutze ich? Und wenn dann zum Beispiel TikTok verwendet wird, dann ist mein Ausdruck eben nur eine Minute lang und nicht mehr eine lange, introvertierte, ausgewogene Innensicht. Die Sprache ändert sich einfach", sagt die Historikerin der DW. "Wir als Pädagogen oder Lehrerinnen, wir können das finden, wie wir wollen, aber wir müssen damit umgehen. Das ist einfach da."

Die Debatte über die Zukunft der Erinnerung ist auch nicht neu. "Schon vor 20 Jahren, als Lehrerinnen mit ihren Neuntklässlern durch Gedenkstätten gelaufen sind, hatten diese Lehrer im Bus Panik, dass die Schüler den Kaugummi nicht rausnehmen und den Walkman nicht absetzen", erinnert Mkayton. "Der Respekt, der gefordert wird, ist eine Frage von Pädagogik: Wie vermittle ich dir das Thema so, das du verstehst, dass es auch etwas mit dir zu tun hat?"

Mehr als 10.000 junge Menschen, jüdische wie nicht-jüdische, haben zum jährlichen "Marsch der Lebenden" im ehemaligen Vernichtungslager Auschwitz ihre Gedanken zum Holocaust aufgeschrieben (Archivfoto vom 2. Mai 2019)

Gidon Lev hat sich die sozialen Medien zu Nutze gemacht, um seine Botschaft an möglichst viele junge Menschen weiterzugeben. Und die ist sehr deutlich. "Manchmal denke ich daran, wie grausam und unmenschlich die Deutschen gegenüber anderen Menschen waren. Und ich kann nicht verstehen, dass die gleichen Menschen, die gleiche Nation, die uns Mozart, Bach, Händel und Brahms gegeben hat, das getan hat, was sie getan hat. Wie ist das möglich? Aber es stellt sich heraus, es ist möglich", sagt Lev nachdenklich. "Und ich kann nur hoffen, das es genügend junge Menschen gibt, die wissen, was richtig ist, und darum kämpfen, es besser zu machen."