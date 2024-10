Nicht nur in Berlin, auch in anderen deutschen Städten gab es pro-israelische und pro-palästinensische Demonstrationen. Zudem sind für Sonntag und Montag weitere Demonstrationen angekündigt. Die Teilnehmerzahl könnte dann größer sein als am Samstag. Die Polizei will am Montag in Berlin mit 2000 Beamten für Sicherheit sorgen.