DW Nachrichten

Israel: Gelingt Netanjahu die Rückkehr an die Macht?

In Israel haben die Parlamentswahlen begonnen. Ex-Premier Benjamin Netanjahu und seine rechtskonservative Likud-Partei lagen in Umfragen knapp vorn. Sie dürften aber auf die Unterstützung ultrarechter Parteien angewiesen sein, die zuletzt an Popularität zulegten.