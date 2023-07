Etwa 10.000 Reservisten kündigten an, nicht mehr zum Dienst zu erscheinen, sollte die Reform umsetzen werden. Tausend 1000 Reservisten der Luftwaffe schlossen sich ihnen an. "Der Schaden für die nationale Sicherheit Israels ist Realität geworden", schrieb Israels Institut für Nationale Sicherheitsstudien am Sonntag und sieht das Militär und die Wirtschaft geschwächt.