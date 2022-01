Israel: Das friedliche Dorf in der Negev-Wüste

Ob Juden oder Muslime - in einem kleinen Dorf im Negev leben Kinder und Erwachsene unterschiedlicher Herkunft und Generation friedlich zusammen. Gegründet wurde das Dorf von Ex-General Doron Almog, weil er sich für seinen Sohn eine bessere Gesellschaft wünschte.

Mosambik: Goldrausch im Nationalpark

Tausende Goldgräber sind in den Chimanimani Nationalpark gezogen, um ihr Glück zu finden. Für die Natur eine Katastrophe, denn der Boden wird durchgewühlt, Quecksilber vergiftet die Bäche. Die Provinzregierung will sie nun legalisieren und so zu mehr Naturschutz verpflichten. Kann das gut gehen?

Brasilien: Mit Liebesgedichten gegen die Corona-Krise

Eine uralte Tradition modern verpackt und erfolgreich vermarktet, das war die Idee von Maria Delgado und anderen Frauen. Die Weberinnen sind bekannt für ihre Wandteppiche und Tischtücher. Doch weil mit der Pandemie der Absatz einbrach, fingen sie an, ihren Produkten als Bonus ein persönliches Lied beizufügen. Seither läuft das Geschäft wieder und mit dem Weben kommen sie kaum noch hinterher.

Südafrika: Global Teen

Unser Global Teen heißt Mbali Mbeleko, kommt aus Südafrika, liebt Afrikaans sprechen und möchte eine erfolgreiche und unabhängige Frau werden.

