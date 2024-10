Wann - und ob überhaupt - der Askia ausbricht, weiß niemand: Parks und ihr Team wollen herausfinden, warum sich so viel Magma unter dem Vulkan ansammelt. Dabei verfolgen sie eine These, die nicht nur für Island, sondern für Menschen auf der ganzen Welt Folgen hätte: Führt der Rückzug der Gletscher in Folge des menschengemachten Klimawandels zu einer vermehrten Ansammlung von Magma unter Vulkanen?