Massive seismische Aktivitäten hatten es bereits seit Monaten angekündigt, nun ist es in der Nacht zu Dienstag zum erwarteten Ausbruch des Vulkans um das im Südwesten Islands gelegene Grindawik gekommen. Ein spektakuläres Schauspiel: Die aus langen Erdrissen geschleuderte Magma strahlte in hell leuchtendem Orange am Nachthimmel.