Maler, Brunnenbauer, Seifenmacher

Als Maler und Zeichner mischte Matthias Grünewald alias Mathis Gothart-Nithart (um 1480 bis 1530) die Malerei der Renaissance gehörig auf. Doch auch als Bauleiter, Brunnenbauer und Seifenmacher betätigte sich Grünewald, der als strenger, asketischer Mann galt und neuen Ideen aufgeschlossen gegenüberstand. Vermutlich wurde Grünewald in Würzburg geboren und starb in Halle an der Saale.