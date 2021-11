Die Fernsehzuschauer trafen ihre Wahl eindeutig nach musikalischen Kriterien. Die Gewinnerin des deutschen Nationalentscheids im Vorfeld des Eurovision Song Contests 2017 heißt Isabella Levina Lueen.

"Levina", die ihren zweiten Vornamen als Künstlernamen gewählt hat, ist eine deutsche Sängerin und die Siegerin des nationalen Vorentscheids "Unser Song für Kiew". Er fand am 9. Februar in Köln statt und wurde landesweit übertragen. Levina war von Anfang an klare Favoritin des Wettbewerbs. Am 13. Mai wird sie Deutschland mit dem Song "Perfect Life" beim ESC 2017 in Kiew vertreten. Nach mehreren herben Niederlagen beim Eurovision Song Contest hofft Deutschland wieder auf eine starke Performance und viele Punkte bei der größten Unterhaltungs-Show der Welt.