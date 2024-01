Iran: Was wissen wir über den Terroranschlag?

Am vierten Todestag des iranischen Generals Ghassem Soleimani sind in dessen Heimatstadt Kerman bei zwei Explosionen mindestens 95 Menschen in den Tod gerissen worden. 211 weitere Menschen seien verletzt worden, berichteten Staatsmedien am Mittwoch. Es war der tödlichste Anschlag in der rund 45-jährigen Geschichte der Islamischen Republik Iran.

Die Regierung spricht von einer Terrorattacke und ordnete für Donnerstag Staatstrauer an. Irans Staatsoberhaupt Ayatollah Ali Chamenei kündigte eine scharfe Reaktion an. "Sie sollen wissen, dass diese katastrophale Tat eine harte Antwort nach sich ziehen wird", betonte der Religionsführer am Mittwoch in einer von den Staatsmedien veröffentlichten Mitteilung. Auch Präsident Ebrahim Raisi verurteilte die Terrorattacke aufs Schärfste und forderte eine entschiedene Reaktion. Teheran beschuldigt die USA und Israel, in den Anschlag verwickelt zu sein.

Anschlag wird international verurteilt

Die deutsche Bundesregierung verurteilte den Anschlag als Terrorakt, ebenso wie der Europäische Auswärtige Dienst, die Behörde des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell. Die USA weisen jegliche Verantwortung für den Anschlag zurück. "Die Vereinigten Staaten waren in keinerlei Weise beteiligt, und jegliche Andeutung des Gegenteils ist lächerlich", sagte am Mittwoch in Washington der Sprecher des Außenministeriums, Matthew Miller. Er fügte hinzu, seine Regierung habe auch "keinen Grund zu der Annahme", dass Israel mit dem Vorfall zu tun habe.

"Ich glaube auch nicht, dass Israel hinter diesen Anschlägen steht", sagt der Nahost-Experte Arash Azizi von der Clemson University im US-Bundesstaat South Carolina im Gespräch mit der DW. "Es gibt verschiedene Gründe, warum Israel als Hauptverdächtiger ausfällt. Erstens sucht Israel derzeit keine militärische Konfrontation mit dem Iran. Zweitens hat Israel bisher keine Anschläge gegen unbeteiligte Zivilisten im Iran durchgeführt. Es besteht zwar der Verdacht, dass Israel gezielte Anschläge auf Wissenschaftler des iranischen Atomprogramms oder Mitglieder der Revolutionsgarden innerhalb oder außerhalb des Iran ausgeführt hat. Aber bei diesen Anschlägen wurden zivile Opfer vermieden. Laut iranischen Behörden wurden bei den Bombenanschlägen am Mittwoch keine Kommandeure der Revolutionsgarden oder sonstige hochrangige Beamte getötet."

General Ghassem Soleimani wurde im Januar 2020 bei einem US-amerikanischen Raketenangriff in Bagdad getötet Bild: Office of the Iranian Supreme Leaderpicture alliance/AP/picture alliance

Arash Azizi ist der Autor des Buchs "The Shadow Commander" über den iranischen General Ghassem Soleimani und die globalen Ambitionen des Iran. Soleimei war Mitglied der iranischen Revolutionsgarden und Kommandeur der Al-Kuds-Brigaden. Im Januar 2020 wurde er bei einem US-amerikanischen Raketenangriff in Bagdad getötet.

Al-Kuds-Brigaden: Irans Arm im Ausland

Al-Kuds ist der arabische Name für Jerusalem. Diese Brigaden der Revolutionsgarden haben die Aufgabe, dem Iran nahestehende politische Gruppen im Ausland zu unterstützen - zum Beispiel gegen den islamistischen Terrorismus des "Islamischen Staats" (IS) in Syrien und im Irak. Gleichzeitig sollen die Al-Kuds-Brigaden militärische und politische Interessen des Irans in islamischen Ländern durchsetzen helfen.

Soleimani galt als wichtigster Strippenzieher iranischer Interventionen im Nahen Osten. Er konnte bei Bedarf schnell schiitische Milizen mobilisieren. Wie viel Geld die Al-Kuds-Brigaden für ihre Propagandamedien zur Verfügung hat, ist schwer herauszufinden. Sie unterstehen direkt dem Religiösen Führer und haben Zugang zu den Öleinahmen des Iran.

IS-Ableger oder feindliche Staaten?

Es gebe Anzeichen dafür, dass der sogenannte "Islamische Staat - Provinz Khorasan" (ISPK) hinter den Explosionen stecken könnte, erklärt Arash Azizi. Diese Gruppierung ist ein regionaler Ableger der Terrorgruppe "Islamischer Staat", die vor allem in Afghanistan aktiv ist. Azizi glaubt, dass die zwei nacheinander gezündeten Bomben möglichst viele Zivilisten töten sollten: Nach der ersten Explosion hätten sich vor Ort viele Menschen ebenso wie einige Rettungskräfte versammelt, von denen dann die zweite Bombe zahlreiche in den Tod riss.

"Ein entscheidender Punkt ist: Die erste Bombe war neben einem Museum platziert, dessen Gebäude früher ein zoroastrischer Feuertempel war", so Azizi. "Der ISPK betrachtet nicht nur die Religion des Zoroastrismus, sondern auch den Iran, die iranische Kultur und nicht zuletzt das Schiitentum als größte Bedrohung für den Islam." Laut Azizi verdächtigen auch einige seiner Kollegen den "Islamischen Staat" als Drahtzieher. Dennoch sei auffällig, dass der ISPK sich nicht zu der Tat bekannt habe - das sei höchst ungewöhnlich.

"Das iranische Regime scheint von außen stark zu sein, aber wenn man genauer hinschaut, ist es sehr verwundbar", urteilt Ali Fathollah-Nejad, Gründer und Direktor des Center for Middle East and Global Order (CMEG) in Berlin. Auch für Fathollah-Nejad kommt Israel nicht als Urheber des Anschlags in Frage. Mit Blick auf dem Gaza-Krieg sagt er: "Es ist unwahrscheinlich, dass Israel zu diesem Zeitpunkt eine solche Operation durchführen würde, die vor allem Zivilisten ins Visier nimmt."