Mahsa Amini wird Ehrenbürgerin von Paris

In Paris erinnern nicht nur Wandbilder an Mahsa Amini und die Proteste im Iran. Die Stadt will Mahsa Amini posthum zur Ehrenbürgerin ernennen. Ein Ort in Paris soll nach Amini benannt werden, "damit niemand ihren Namen vergesse", kündigte Bürgermeisterin Anne Hidalgo letzte Woche an. "Paris wird immer an der Seite derer stehen, die für ihre Rechte und ihre Freiheit kämpfen."