Iraks verlorene Generation - Die Kinder des IS

Nach Tod von IS-Chef: Wie geht es weiter mit dem "Islamischen Staat"?

Der Chef der Terrorgruppe "Islamischer Staat" (IS) hatte in Nordwest-Syrien Unterschlupf gefunden. Im Rahmen einer US-Militäraktion wurde er kürzlich getötet. Wer könnte Nachfolger werden? Und wie stark ist der IS noch?