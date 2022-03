Irak - Zerstörung eines Landes - Die Ölnation (1/4)

Als der Erste Golfkrieg 1988 endet, glaubt Saddam Hussein Washington, Paris und London an seiner Seite - als Verbündete. Er soll sich irren. Zu groß sind die wirtschaftlichen Interessen am Golfgebiet. Zum ersten Mal erzählt eine Dokumentarserie die Geschichte des 40-jährigen Konflikts, der den Irak letztlich ins Chaos führt. Lügen, Verrat und Manipulation prägen den Verlauf dieses Konflikts. Politiker und Zeitzeugen aus den USA und Frankreich sowie UN-Abgeordnete und Iraker erzählen von ihren Erlebnissen in dem 40 Jahre dauernden Konflikt, an dessen Ende der Irak vollkommen zerstört zurückgelassen wird.