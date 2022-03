Irak - Zerstörung eines Landes - Der Aufstieg des IS (4/4)

Die USA unterstützen mit Millionen von Dollar sunnitische Stämme, um die Al-Kaida und den sogenannten ‘Islamischen Staat’ zu bekämpfen. 2011 löst Obama sein Wahlversprechen ein und zieht die amerikanischen Truppen aus dem Irak ab. Die Folge: ein zweiter Bürgerkrieg zwischen Schiiten und Sunniten entfacht. Trotz Saddam Husseins schrecklicher Taten an seinem eigenen Volk kann man ihm zumindest zugestehen, dass es ihm gelungen war, das irakische Volk aus Sunniten, Schiiten sowie ethnischen und religiösen Minderheiten zusammenzuhalten. Die USA sind ohnmächtig angesichts der Gewalt im gespaltenen Irak. Das Land liegt in Trümmern, die Bevölkerung ist desillusioniert. In der letzten Folge der Dokumentarserie kommen vor allem Iraker zu Wort, die die Folgen des Krieges aus ihrer Sicht erzählen.