Irak: Gewalttätiger Machtkampf der Schiiten

... und Maschinengewehren

Bis in den Dienstagmorgen lieferten sich schiitische Gruppen und Sicherheitskräfte teils schwere Feuergefechte. Jisar al-Maliki, Analyst beim Middle East Economic Survey, gab dennoch Entwarnung: Dass der Konflikt sich zu einem "Bürgerkrieg unter Schiiten" ausweite, sei unwahrscheinlich. In der Tat hat al-Sadr seine Anhänger mittlerweile aufgefordert, ihr Protestlager zu räumen - was sie taten.