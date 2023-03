IOC für Russlands Rückkehr in den Weltsport

Trotz heftiger Kritik macht das Internationale Olympische Komitee (IOC) die Tür auf für eine Rückkehr russischer und belarussischer Athletinnen und Athleten in den Weltsport. Die IOC-Exekutive beschloss bei ihrer Sitzung in Lausanne, den Weltverbänden die Teilnahme der bisher verbannten Sportler unter bestimmten Bedingungen zu ermöglichen. Vor 13 Monaten, unmittelbar nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine, waren die meisten Fachverbände einer IOC-Empfehlung zum Ausschluss der Sportler gefolgt.

Militärangehörige bleiben gebannt

Zu den Bedingungen des IOC zählen neben der Einhaltung des Anti-Doping-Codes strikte Neutralität und der Nachweis, den Krieg nicht aktiv zu unterstützen. Sollten allerdings Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus dem Militär angehören, so bleiben sie ausgeschlossen, ebenso Mannschaften der beiden Nationen mit Verbindungen zum Militär. Eine Entscheidung bezüglich der Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris und den Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo 2026 werde man "zu gegebener Zeit" treffen.

"Wir können keine Lösung bieten, die allen gefällt", sagte IOC-Präsident Thomas Bach zu Beginn der Sitzung des IOC-Exekutivkomitees. Das IOC war vor allem in der westlichen Welt von Regierungen und Athleten für die Pläne kritisiert worden, pocht aber auf die Neutralität des Sports und verweist auf die Richtlinien der UN- und olympischen Charta zur Diskriminierung.

Bach behauptete am Dienstag, dass die Teilnahme russischer und belarussischer Athletinnen und Athleten in Sportarten wie Tennis, Eishockey oder Radsport funktioniere. "In keinem dieser Wettbewerbe sind Sicherheitsvorfälle passiert", sagte Bach. Allerdings haben zuletzt besonders im Frauentennis die Auseinandersetzungen zwischen den neutralen Athletinnen aus Russland und Belarus und ihren Kontrahentinnen aus der Ukraine zugenommen.

Fechter positionieren sich

Im Vorfeld der IOC-Sitzung hatten mehr als 300 aktive und ehemalige Fechter einen offenen Brief an ihren Weltverband FIE und das IOC gerichtet und sich darin gegen die Wiederzulassung russischer und belarussischer Sportler ausgesprochen. Hintergrund des Appells war, dass die FIE am 10. März die Rückkehr russischer und belarussischer Athletinnen und Athleten beschlossen hatte.

"Wir wissen, dass die Welt im Allgemeinen nicht sehr fair ist, aber diese Entscheidung empört uns", sagte Olga Leleiko, die Cheftrainierin ukrainischen Fecht-Nationalmannschaft der Frauen zum Beschluss der FIE. "Viele europäische Länder sind mit der Entscheidung (der FIE) nicht einverstanden. Wir wissen, dass Amerika und einige afrikanische und asiatische Länder uns unterstützen." Fechterin Alina Poloziuk aus der Ukraine sagte: "Auf der einen Seite gibt es den Sport und unsere Siege, auf der anderen Seite sterben unsere Soldaten."

"Wir haben keine normalen Bedingungen für das Training und die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele", beklagte der ukrainische Sportminister Vadym Guttsait, der auch Vorsitzender des Nationalen Olympischen Komitees seines Landes ist. "Gleichzeitig haben die Russen alles, was sie brauchen, um in ihrem Land zu trainieren und ihre Leistungen zu erbringen. Sie schlafen nachts, aber wir schlafen nachts nicht", so Guttsait.

