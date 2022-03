DW Nachrichten

Interview mit Berit Lange zur pandemischen Lage in der Ukraine

Millionen Menschen sind auf der Flucht vor dem Krieg. Familien, Frauen und Kinder suchen Schutz in den angrenzenden Ländern. Die Hilfsbereitschaft ist groß. Doch was bedeutet das mitten in einer Pandemie? Ein Gespräch mit Berit Lange, Epidemiologin am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung.