Interstate 95: Wichtige US-Autobahnbrücke eingestürzt

In der US-Stadt Philadelphia ist ein erhöhtes Teilstück der I-95 nach einem Brand eingestürzt. Unter der Autobahn war ein Tankwagen in Flammen aufgegangen. Aus den Trümmern des eingestürzten Abschnitts quoll dichter Rauch hervor. Der Verkehr auf der achtspurigen Autobahn, der wichtigsten Nord-Süd-Autobahn an der Ostküste, ist in beiden Richtungen gestoppt. Verletzte gab es offenbar nicht.

US-Verkehrsminister Pete Buttigieg sagte, die Sperrung der I-95 werde "erhebliche Auswirkungen" auf die Region und die Stadt Philadelphia haben. Buttigieg twitterte, er stimme sich mit den Verantwortlichen der Region über die Wiederherstellung und den Wiederaufbau ab. US-Präsident Joe Biden wurde über den Einsturz informiert.

Die I-95 bleibt für unbestimmte Zeit gesperrt Bild: Philadelphia Fire Department/AP/picture alliance

Die Autobahn I-95 erstreckt sich vom südlichen Bundesstaat Florida bis nahe an die nördliche Grenze der USA zu Kanada und verbindet Großstädte wie Miami, Washington, Philadelphia und New York. Der Wiederaufbau des zerstörten Autobahnabschnitts kann Monate dauern - ein Horrorszenario nicht nur für Pendler, sondern auch für den Güterverkehr und für Reisende zum Beginn der sommerlichen Urlaubssaison.

