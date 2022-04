Internationaler Roma-Tag: Vielfältiges Programmangebot der DW

Die Beiträge werden auf der DW-Themenseite "Sinti und Roma in Europa" veröffentlicht, ein einzigartiges Angebot in Europa, das mit regelmäßigen Dossiers, Videos, Reportagen und Gastbeiträgen aus den DW-Zielgebieten einen Akzent auf das Leben von Sinti und Roma in Europa setzt.

"Die Themenseite ist eine Einladung zum konstruktiven Diskurs mit der größten Minderheit in Europa", so Adelheid Feilcke, Head of Programs for Europe. "In unserem Schwerpunkt zu 'Sinti und Roma in Europa' gehen wir auf Entdeckungsreise in oft unbekannten Welten, die in unserer direkten Nachbarschaft liegen. Unser Redaktionsteam umfasst Journalist*innen aus den unterschiedlichsten Ländern und Gesellschaften, Sinti und Roma, Migrant*innen oder Angehörige der Mehrheitsgesellschaften. Ihr Blickwinkel und ihre Recherchen ermöglichen uns allen – Macher*innen und User*innen – einzigartige Einblicke in ein Europa der Vielfalt, mit allen seinen Herausforderungen und Chancen."

Ein Schwerpunkt im Projekt ist die Porträtreihe "Glaso", bei der Autorin Gilda-Nancy Horvath, Journalistin und Roma-Aktivistin aus Wien, außergewöhnliche Menschen aus der Sinti- und Roma-Community vorstellt. In den Artikeln begegnen Leserinnen und Leser Frauen und Männern, die sich in der Kultur, Politik und anderen gesellschaftlichen Kontexten engagieren und sich erfolgreich dagegen zur Wehr setzen, auf ihre Herkunft reduziert zu werden. "Glaso" bedeutet auf Romanes "Stimme". Die Porträts sind auch in englischer Sprache und auf Romanes verfügbar.

"Stereotypen kreativ und konstruktiv begegnen"

Romani Rose ist der Vorsitzender des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma.

Romani Rose, Vorsitzender des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma: "Rassistische und antiziganistische Diskriminierungen können ihre volle Kraft nur dann entfalten, wenn ihnen nicht deutlich, auch von solidarischen und nicht direkt betroffenen Menschen, widersprochen wird. Die vielen Geschichten auf der DW-Sonderseite 'Sinti und Roma in Europa' über Menschen, die den Stereotypen und Diskriminierungen kreativ und konstruktiv, mit viel Mut und Engagement begegnen, zeigen, dass kulturelle Leistungen immer aus Begegnungen entstehen. Sie ermutigen nicht nur die Angehörigen unserer Minderheit, sondern auch viele Menschen in der Mehrheitsgesellschaft." Am Internationalen Roma-Tag veröffentlicht die DW seinen Gastbeitrag zum Thema. Der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma feiert in diesem Jahr sein 40-jähriges Bestehen mit einem Festkonzert in Heidelberg am 7. April, dem Vorabend des Welt-Roma-Tages.

Im Rahmen des News Spectrum Fellowship Program arbeitet die DW mit dem International Press Institute (IPI), dem European Roma Institute for Arts and Culture (ERIAC), und der European Association of Daily Newspapers in Minority and Regional Languages (MIDAS) zusammen. Dabei produzieren Journalist*innen aus der Sinti- und Roma-Community zusammen mit DW-Kolleg*innen aus der Mehrheitsgesellschaft verschiedener europäischer Länder Videos und Artikel. Das Programm trägt zur Stärkung und Professionalisierung der teilnehmenden Sinti- und Roma-Journalist*innen bei. Gleichzeitig schärft es bei den jeweiligen Tandem-Partner*innen das Bewusstsein für die Lebenswirklichkeit der marginalisierten Community. Durch ihre Reportagen, Berichte, Interviews und Essays ist es den Tandems gelungen, wichtige und notwendige Brücken zu schlagen zwischen den verschiedenen Nationen und Kulturen, zwischen Minderheit und Mehrheitsbevölkerung.

Scott Griffen, IPI: "Das IPI ist stolz darauf, mit der DW zusammenzuarbeiten, um im Rahmen unseres NewsSpectrum-Programms Stipendien für Roma-Journalisten zu vergeben. Diese Partnerschaft hat Roma-Reporter*innen eine hervorragende Gelegenheit geboten, ihr Netzwerk zu erweitern und gleichzeitig eine fundierte Medienberichterstattung über Minderheitenthemen sicherzustellen. Wir sind stolz darauf, dass wir die wichtige Berichterstattung, die aus diesem Projekt hervorgegangen ist, unterstützen konnten."

Sinti und Roma als Kulturvolk entdecken

Anlässlich des Internationalen Roma-Tages äußert sich Dr. Bernd Fabritius, Minderheitenbeauftragter der Bundesregierung, gegenüber DW. "Wir müssen den Blick dafür schärfen, dass Sinti und Roma als Träger einer eigenen, reichen Kultur, mit spezifischen Traditionen und Bräuchen, eine Bereicherung unserer Gesellschaft sind. Die meist einseitige Perzeption dieses Personenkreises als sozial und gesellschaftlich benachteiligte Gruppe nährt ein antiziganistisches Klischee, mit welchem es aufzuräumen gilt. Es wird dem kulturellen Reichtum und Identität dieser Gemeinschaft nicht gerecht", so Fabritius. "Ich danke gerade der DW dafür, dass sie in ihren Beobachtungen und Berichten den Fokus verstärkt auf das Bereichernde, das Interessante und all das Wissenswerte richtet, was es zu den Sinti und Roma als Kulturvolk zu entdecken und zu berichten gibt."

Der 8. April, in Anlehnung an den ersten Welt-Roma-Kongress vor 51 Jahren in London, feiert seit 1990 jährlich das Leben und die Kultur der Minderheit und erinnert an Unterdrückung und Verfolgung. Die DW berichtet in allen europäischen Sendesprachen ausführlich über das Leben der Sinti und Roma in Europa.