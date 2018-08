Internationaler Hochhauspreis 2018

Preisverdächtig: Spektakuläre Hochhäuser

Neuer Hennniger Turm, Frankfurt

Aus Europa sind nur wenige Architekturentwürfe nominiert. Zwei stehen in Großbritannien, einer in Frankreich in Paris, einer in Italien und einer in Deutschland. Dieses Büro-Hochhaus in der City der Bankenmetropole Frankfurt am Main wurde vom ortsansässigen Büro Meixner Schlüter Wendt Architekten entwickelt und gebaut.