Internationale Studenten aus der Ukraine fürchten um ihren Aufenthaltsstatus

Als Marvin 2018 in der ostukrainischen Stadt Dnipro ankam, um sein Studium des Bauingenieurwesens zu beginnen, glaubte er, endlich seinen Traum zu verwirklichen. "Ich war überglücklich", sagt er der DW. Seine Mutter habe Tränen der Freude geweint. "Denn das war etwas, das unmöglich erschien." Marvin, der in Sierra Leone mit wenig Geld aufgewachsen war, hatte jahrelang gespart und sich durch ein teures und langwieriges Visumsverfahren gekämpft, um in der Ukraine zu studieren.

Diesen Monat hätte er seinen Abschluss machen sollen - eigentlich. Doch als Ende Februar der Krieg ausbrach und russische Bomben auf Dnipro fielen, beschloss Marvin zu fliehen. Jetzt in Berlin fühlt er sich wie in einem Vakuum. Während ukrainische Staatsbürger im Schnellverfahren durch das deutsche Einwanderungssystem geschleust werden, ist die Situation für viele geflohene Drittstaatsangehörige wie internationale Studenten komplizierter. Den meisten bleiben nur noch wenige Wochen, um eine Aufenthaltsgenehmigung für Deutschland zu beantragen.

Die nigerianischen Studenten Xavier (links) und Ikem sorgen sich um ihre Zukunft

Tausende von internationalen Studenten betroffen

Die Zahl der internationalen Studierenden ohne ukrainische oder EU-Staatsbürgerschaft, die nach ihrer Flucht aus der Ukraine ihr Studium in Deutschland fortsetzen wollen, geht nach Angaben der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) in die "Tausende".

Nun werden die Forderungen lauter, sie genauso zu behandeln wie diejenigen mit ukrainischen Pässen. Dank einer EU-weiten Richtlinie können nach Deutschland geflüchtete Ukrainer bis zum 31. August eine befristete Aufenthaltserlaubnis für zunächst zwei Jahre beantragen. Sie erlaubt es ihnen, zu arbeiten, zu studieren und Sozialleistungen zu beziehen. Das Gleiche gilt für "Drittstaatsangehörige", die mit einem ukrainischen Staatsbürger verheiratet sind oder in einer langfristigen Partnerschaft mit ihm leben, für Menschen, die in der Ukraine als Flüchtlinge anerkannt wurden, oder für Menschen, die nicht sicher in ihr Heimatland zurückkehren können, insbesondere für Menschen aus Syrien, Afghanistan oder Eritrea.

Die meisten anderen können sich nur bis Ende August ohne Visum in Deutschland aufhalten. Danach müssen sie eine reguläre Aufenthaltserlaubnis beantragen.

"Die deutsche Regierung scheint bewusst zu vergessen, dass der Krieg keinen Unterschied macht, wer betroffen ist und wer nicht", sagt Xavier, ein 25-jähriger Nigerianer, der im ersten Semester in Charkiw Jura studierte.

Marvin empfindet die Regeln für Nicht-Ukrainer als diskriminierend, als Fortsetzung des Rassismus, den er auf der Flucht erlebt habe. "Das habe ich nicht erwartet, vor allem nicht in einem Land wie Deutschland mit seiner Geschichte. [...] Das ist wirklich enttäuschend für ein Land, das sich Demokratie und Menschenrechte für alle auf die Fahnen geschrieben hat."

In einer E-Mail an die DW wies das deutsche Innenministerium den Vorwurf der Diskriminierung in seiner Politik gegenüber Drittstaatsangehörigen, die aus der Ukraine geflohen sind, zurück und erklärte, die unterschiedliche Behandlung entspreche den EU-Anforderungen.

Die Kampagnengruppe BIPOC Ukraine & Friends in Deutschland fordert gleiche Rechte für Drittstaatsangehörige, die aus der Ukraine geflohen sind

Hohe Hürden für ein Studentenvisum

Studenten wie Marvin und Xavier haben die Möglichkeit, in Deutschland ein Studentenvisum zu beantragen. Dafür müssen sie jedoch zunächst an einer Universität angenommen werden und rund 10.000 Euro (12.000 US-Dollar) auf ein gesperrtes Bankkonto vorweisen, um zu zeigen, dass sie ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Die meisten Universitätskurse in Deutschland erfordern außerdem gute Deutschkenntnisse und ein entsprechendes Zertifikat.

Von "Gleichbehandlung für alle Drittstaatsangehörigen, die in Deutschland studieren wollen", schreibt das Innenministerium der DW.

Doch für viele der aus der Ukraine geflüchteten internationalen Studierenden ist es einfach nicht möglich, diese Anforderungen in so kurzer Zeit zu erfüllen.

Ukrainer finden Zuflucht an ausländischen Universitäten

Marvin hat sich bereits an mehreren deutschen Universitäten beworben, die englischsprachige Ingenieurstudiengänge anbieten. Obwohl er aus Sierra Leone stammt, wo Englisch die Amtssprache ist, musste er 235 Euro bezahlen, um den einen Sprachtest als Teil seiner Bewerbung abzulegen. Er ist jedoch besorgt, dass er aufgrund fehlender Ersparnisse kein Visum erhalten könnte, selbst wenn er angenommen wird. Er ist der Meinung, dass die Regierung auf die Forderung nach einem Sperrkonto für Menschen in seiner Situation verzichten sollte. "Wäre es unter normalen Umständen gewesen. Ich hätte es verstanden. Aber jetzt ist es kein normaler Umstand. [...] Meine ganze Hoffnung liegt darin, ein Stipendium zu gewinnen."

Ähnlich geht es Christina (Name geändert), einer 21-jährigen Studentin der Luft- und Raumfahrttechnik aus Tansania, die in Charkiw studiert. "Meine Eltern hatten einen kleinen Geldbetrag, den sie für ein erschwingliches Land wie die Ukraine gespart haben, und in Deutschland braucht man ein Sperrkonto", sagt sie und bricht in Tränen aus. "Es ist sehr schwer für mich. Ich weiß nicht, was ich tun soll."

Christina aus Tansania wartet auf das Ende des Krieges

"Keine Zukunft" zu Hause

Christina träumt davon, Avionik-Ingenieurin zu werden und schließlich eine Ausbildung zur Pilotin zu machen. Sie sagt, dass ihre Familie, die über viele Jahre hinweg nach und nach rund 5.000 Euro für ihre Ausbildung gespart hat, darauf wartet, dass sie Erfolg hat. "Ich kann nicht mit leeren Händen zurückkehren. Die Leute erhoffen sich viel von mir, also kann ich nicht einfach nach Tansania zurückkehren. Ich muss für das kämpfen, was ich verloren habe."

Der zwanzigjährige Medizinstudent Ikem sagt, dass für ihn eine Rückkehr nach Nigeria ebenfalls nicht in Frage käme und dass das Land nicht sicher sei. "Es gibt viele Ritualmorde, viele Entführungen und viel Kriminalität, es ist wirklich hart. Wenn Sie mich jetzt zurück nach Nigeria bringen würden, wüsste ich nicht, wo ich hin sollte. Es gibt überhaupt keine Zukunft."

Ikem hat versucht, seinen Kurs online fortzusetzen. Aber die Situation ist schwierig. "Meistens versäumen die Professoren den Unterricht, weil sie etwas zu erledigen haben. Einige von ihnen werden an die Kriegsfront geschickt", sagt er. "Und dann verlangt die Universität immer noch Geld, so dass wir immer noch für eine ungewisse Zukunft bezahlen müssen."

Die nigerianische Ärztekammer hat angekündigt, dass sie die von ukrainischen Universitäten ausgestellten medizinischen Abschlüsse ab 2022 nicht mehr anerkennen wird, da viele Kurse seit Ausbruch des Krieges ins Internet verlagert wurden. Wie Christina kämpft auch Ikem darum, von seiner Universität im ukrainischen Winnyzja die Dokumente zu bekommen, die er für einen Wechsel in ein anderes Land benötigt. "Sie wollen keine Studenten verlieren, also halten sie die Abschriften zurück", sagt er der DW.

Viele People of Color berichteten, dass sie auf der Flucht aus der Ukraine Diskriminierung erfahren haben

Befristete Genehmigungen in Hamburg und Bremen

Hamburg und Bremen bilden in Deutschland eine Ausnahme. Die beiden Stadtstaaten bieten internationalen Studenten, die aus der Ukraine geflohen sind, eine sechsmonatige befristete Aufenthaltsgenehmigung ab dem Zeitpunkt ihrer Registrierung. So haben sie Zeit, sich hier für ein Studium zu bewerben und Deutsch zu lernen. Einige internationale Studierende, die aus der Ukraine geflohen sind, sind deshalb aus anderen Regionen in diese Städte gezogen.

Viele sind aber auch der Meinung, dass sechs Monate nicht ausreichen, um ihr Leben hier neu zu beginnen. "Man kann in sechs Monaten wahrscheinlich nicht alles bekommen, was man zum Leben braucht", argumentiert der Jurastudent Xavier, der vorerst in Berlin bleibt. "Deshalb bitte ich auch um zwei Jahre, so wie alle anderen es bekommen haben. So wie die Ukrainer es bekommen haben."

"Gebt mir einfach eine Chance"

Ikem ist fest entschlossen, sein Medizinstudium zu beenden. "Mein Ziel ist es, Menschen zu helfen [...] und etwas in der Welt zu bewirken." Er sagt, dass er überall dorthin gehen wird, wo er die Chance bekommt, sein Studium fortzusetzen. "Ich möchte einfach nur Arzt werden. Das ist es, was ich werden will."

Obwohl es derzeit unwahrscheinlich erscheint, hoffen die Betroffenen, dass die Regierung die Bedingungen für ukrainische Flüchtlinge auf Drittstaatsangehörige wie sie ausweitet - oder dass andere Städte in Deutschland Hamburg und Bremen folgen und ihnen zumindest mehr Zeit geben. "Wäre der Krieg oder die anhaltende Krise in der Ukraine nicht gewesen, wären wir jetzt nicht hier", sagt Marvin der DW. "Ich bin nicht einmal an Sozialleistungen interessiert. Gebt mir einfach eine Chance und schaut, was ich aus eigener Kraft schaffen kann."

Dieser Text wurde aus dem Englischen adaptiert.