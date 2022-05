Internationale Deutscholympiade (IDO) 2022

Im Sommer 2022 findet das Finale der Internationalen Deutscholympiade wieder in Präsenz statt. Etwa 100 Jugendliche aus 50 Ländern werden dabei in Hamburg nicht nur ihre Deutschkenntnisse, sondern auch ihre sozialen, kreativen und interkulturellen Kompetenzen unter Beweis stellen. Sie erhalten auch die Gelegenheit, den Bildungs-, Lebens- und Arbeitsstandort Deutschland kennenzulernen. Das Motto der diesjährigen Veranstaltung ist „DABEI SEIN! Zusammen in Hamburg“.

Begleitet werden die 14- bis 17jährigen Schülerinnen und Schüler von Deutschlehrerinnen und -lehrern ihrer Heimatländer, die sich durch ihren engagierten und innovativen Unterricht ausgezeichnet haben. In Hamburg werden sie an einem Seminar zum Thema „Interkulturelles Lernen/Interkulturelle Kommunikation“ teilnehmen.

Die IDO ist der weltweit größte Deutschwettbewerb und findet alle zwei Jahre statt. Organisiert wird sie vom Goethe-Institut und dem Internationalen Deutschlehrerverband. Ihr Ziel ist es, den internationalen Nachwuchs zu fördern und junge Menschen im Ausland für die deutsche Sprache zu begeistern, die Toleranz untereinander zu stärken und den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Türen zur deutschen Kultur- und Zivilgesellschaft zu öffnen.