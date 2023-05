Auf den Spuren der Römer

Einst patrollierten römische Soldaten am Limes, heute zählt die ehemalige Grenze zwischen dem Römischen Reich und den germanischen Stammesgebieten zum UNESCO-Welterbe. Die Deutsche Limes-Straße führt an konservierten Grundmauern und rekonstruierten Kastellen wie der Saalburg vorbei. Die Route beginnt in Rheinland-Pfalz und zieht sich quer durchs Land bis nach Regensburg in Bayern.