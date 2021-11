Insel der weißen Antilope - Abu Dhabis Naturoase

Sir Bani Yas - ein Refugium für wilde Tiere aus Arabien, Asien und Afrika. Hier kann man Geparde bei der Jagd beobachten. Im größten Emirat steht das Naturschutzprojekt auch für die vergangene Lebenswelt der Beduinen unter freiem Wüstenhimmel. Das Reservat bildet damit eine Gegenwelt zur Glitzerwelt der Moderne in den Emiraten. Die 90 Quadratkilometer große Naturinsel gehört zu einem Archipel vor der Küste des Emirates Abu Dhabi. Als unbesiedelte Wüsteninsel eignete sie sich gut zum Vorzeigeprojekt für angewandten Natur- und Artenschutz. Im Jahr der Staatsgründung 1971 wurde sie durch umfangreiche ökologische Maßnahmen zu einem vom Menschen designten "Paradies der wilden Tiere". Die Rettung der weißen Antilope - der Arabischen Oryx - kann jedenfalls als gelungen betrachtet werden. Abu Dhabi will zum Vorreiter der Vereinigten Arabischen Emirate für einen neuen Weg in eine nachhaltigere Zukunft werden. Sir Bani Yas hat dafür Symbolcharakter. Bei dieser Entwicklung geht es um eine Art Rückbesinnung auf die nomadischen Wurzeln eines naturnahen Lebens, wie es die Golfregion noch vor einem halben Jahrhundert prägte. Sir Bani Yas ist kein Kleinprojekt, bei welchem es um die Wiederansiedlung einiger weniger Exemplare seltener Arten geht. Wie bei den atemberaubenden Architekturprojekten und dem Aufstieg zur Kunstmetropole wird hier in Superlativen gedacht. Der Kampf gegen Klimawandel und für Arten- und Naturschutz steht im Spannungsverhältnis zum "Kult der Machbarkeit", den die Emirate und ihre Herrscherfamilien der staunenden restlichen Welt vorexerzieren.