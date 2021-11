Made in Germany

Innovativ unterwegs - Transporte der Zukunft

Mit fast Überschallgeschwindigkeit durch die Röhre flitzen, in Hochgeschwindigkeitszügen ganz China bereisen oder emissionsfrei im Wasserstoff-Bus fahren - wer die Umwelt schützen will, muss in Zukunft innovativ unterwegs sein und Ressourcen schonen.