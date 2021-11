In der Corona-Pandemie stehen die Medien weltweit besonders unter Druck. Deshalb haben das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) und die DW Akademie die Initiative: „Transparenz und Medienfreiheit – Krisenresilienz in der globalen Pandemie“ gestartet. Ziel ist, die Widerstandsfähigkeit von lokalen Medien in der Krise zu stärken, damit die Menschen informierte Entscheidungen treffen können.

Aufgrund der aktuellen Situation fördert das BMZ nun Maßnahmen mit einem zusätzlichen Budget von zehn Millionen Euro. Ein großer Teil dieser Mittel fließt in 16 Projekte der DW Akademie, die unabhängige Medien und Medienorganisationen weltweit fördern.

Informationen retten Leben

Ein Schwerpunkt liegt auf der Unterstützung unabhängiger Lokal- und Bürgermedien bei der Entwicklung innovativer Informationsformate und Geschäftsstrategien. Die Wirtschaftskrise ist auch in den Redaktionen spürbar und staatliche Zensur sowie Falsch- und Desinformationen erschweren die journalistische Arbeit vielerorts. Partnerorganisationen werden daher beim Aufbau digitaler Redaktionsplattformen für Lokalmedien in Afrika und Lateinamerika begleitet sowie bei der Realisierung einer Faktencheck-Allianz in Asien unterstützt.

Auch die Förderung junger Menschen im kritischen Umgang mit Medien ist Bestandteil der Initiative. Im Fokus stehen dabei die Sozialen Medien. So entwickelt die DW Akademie mit ihren Partnerorganisationen etwa in Nahost und Lateinamerika Lehrpläne für die Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz. Dabei werden Inhalte auch über Messenger-Dienste wie WhatsApp verbreitet.

Außerdem werden durch Informations- und Kommunikationsnetzwerke die Rahmenbedingungen für eine effektive Corona-Aufklärung und Krisenkommunikation verbessert. Staatliche, zivilgesellschaftliche und mediale Akteure können dadurch erstmals gemeinsam Krisenmanagement betreiben.

Die DW Akademie ist das Zentrum der Deutschen Welle (DW) für internationale Medienentwicklung, journalistische Aus- und Fortbildung und Wissensvermittlung. Mit ihren Projekten stärkt sie das Menschenrecht auf freie Meinungsäußerung und ungehinderten Zugang zu Informationen. Die DW Akademie befähigt Menschen weltweit, auf Basis verlässlicher Fakten und eines konstruktiven Dialogs freie Entscheidungen zu treffen. Die DW Akademie ist strategischer Partner des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ).

Partnerorganisationen (unter anderen):

PYALARA, Individualland, Kenya Correspondents Association, MISA Zambia; The Communication with Disaster Affected Communities (CDAC) Network, Radialistas Apasionadas y Apasionados, Cambodian Journalists Alliance Association, Stopfals Moldau