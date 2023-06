Top-Thema - Archive

Ingenieure verzweifelt gesucht

Ob in der Pflege oder im Tourismus: Fachkräfte fehlen in Deutschland in vielen Bereichen. Auch offene Stellen für Ingenieure können auf dem deutschen Arbeitsmarkt nicht besetzt werden. Wie lässt sich das ändern?

Ingenieure aus Deutschland sind international für ihr technisches Know-how bekannt.

WWW-Links