DW Nachrichten

Informeller EU-Gipfel in Prag

"Das sollten alle bleiben lassen", sagt Kanzler Scholz zur Gefahr einer nuklearen Eskalation im Ukraine-Krieg. Scholz sprach am Ende des EU-Gipfels in Prag, bei dem ein weiterer Hilfsfonds für die Ukraine in Aussicht gestellt wurde. Streit gibt es beim Thema Energieversorgung.