Indonesien: Multikulturelle Kochkunst auf Java

In der Hafenstadt Semarang kommen kulturelle Einflüsse aus der ganzen Welt zusammen. Besonders merkt man das an der Küche der Stadt. Untung Usodo bereitet in seiner Küche Lumpia, einen gerollten Kuchen, in dem sich chinesische und indonesische Kochkunst wiederfinden.