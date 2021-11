World Stories

Indonesien: Kohleausbau gefährdet die Gesundheit

Indonesien will bis 2060 CO2-neutral werden. Trotzdem investiert das Land weiterhin in Kohle: Das Kohlekraftwerk Suralaya, eines der größten in Südostasien, wird massiv ausgebaut. Die Anwohner kämpfen mit gesundheitlichen Problemen und Existenzsorgen.