Indonesien: Favorit Prabowo laut Hochrechnungen vorn

Bei der Präsidentenwahl in Indonesien zeichnet sich eine klare Mehrheit für den bisherigen Verteidigungsminister Prabowo Subianto ab. Hochrechnungen zufolge könnte der 72-jährige Ex-General auf nahezu 60 Prozent der Stimmen kommen. Seine Kontrahenten liegen demnach weit abgeschlagen dahinter.

So käme der frühere Gouverneur von Jakarta und einstige Bildungsminister Anies Baswedan auf rund 25 Prozent und der Gouverneur der Provinz Zentrajava, Ganjar Pranowo, auf zirka 16 Prozent der abgegebenen Stimmen. Die Zahlen basieren auf der Auszählung von Zufallsstichproben im ganzen Land. Erste offizielle Ergebnisse werden für diesen Mittwochabend (Ortszeit) erwartet.

Kritiker: Wachsender Einfluss des Militärs

Schon im Vorfeld galt Prabowo als klarer Favorit für die Nachfolge des beliebten Präsidenten Joko Widodo, genannt Jokowi. Dieser ist seit 2014 Staats- und Regierungschef und durfte nach zwei Amtszeiten nicht erneut antreten. Unter seiner Führung hat sich Indonesien zu einer stabilen Demokratie und einer aufstrebenden Wirtschaftsmacht entwickelt. Kritiker verweisen indes darauf, dass die Menschenrechte weiterhin unter Druck stehen und der Einfluss des Militärs auf Politik und Wirtschaft zugenommen habe.

Amtsinhaber Joko Widodo, genannt Jokowi, durfte nach zwei Amtszeiten nicht erneut kandidieren - und hielt sich daran Bild: Mas Agung Wilis/AFP/Getty Images

Prabowo verkörpert diese Verbindung zwischen den politischen Institutionen und der Armee. Während seiner militärischen Laufbahn war er Angehöriger und Kommandeur mehrerer Eliteeinheiten.

In der Bevölkerung ist er umstritten, weil ihm Menschenrechtsverletzungen während der Suharto-Diktatur in den 1980er und -90er Jahren vorgeworfen werden. Er selbst weist die Anschuldigungen zurück. Bei den vorigen beiden Wahlen war Prabowo noch Jokowi unterlegen. Dieses Mal vermochte er gerade bei jungen Menschen mit einer sorgfältig inszenierten Social-Media-Kampagne zu punkten.

Schachzug im Wahlkampf

Als raffinierter Schachzug gilt zudem, dass er für den Fall seines Sieges Gibran Rakabuming Raka, den ältesten Sohn des amtierenden Staatschefs, als Vize-Präsidenten benannte. Der Bürgermeister der Stadt Surakarta ist unter jüngeren Wählern äußerst populär.

Der indonesische Archipel erstreckt sich über drei Zeitzonen, was die Wahl zu einer logistischen Herausforderung machte - hier der Transport von Stimmzetteln per Boot in der Provinz Westjava am Dienstag Bild: Novrian Arbi/Antara Foto/REUTERS

In dem rohstoffreichen Land mit 17.000 Inseln waren rund 205 Millionen Menschen zu der Abstimmung aufgerufen. Ein Drittel davon ist nicht älter als 30 Jahre. Mit insgesamt 274 Millionen Einwohnern ist der G20-Staat die drittgrößte Demokratie und der größte muslimisch geprägte Staat der Welt. In der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen liegt Indonesien auf Rang 108 von 180, was einer "schwierigen Lage" entspricht.

jj/se (dpa, afp, rtr, munzinger, reporter-ohne-grenzen.de)