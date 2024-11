Der 1584 Meter hohe Lewotobi Laki-Laki ist seit Ende 2023 wieder aktiv. In den vergangenen Monaten hat er mehrmals heiße Gase, Lava und Asche in die Luft gespuckt, so wie hier im Januar 2024. Damals riefen die Behörden mehr als 2000 Menschen dazu auf, ihre Häuser zu verlassen. Viele wurden in Evakuierungszentren gebracht.