"'Kasiminte Kadal"

Dieser Film basiert auf Anees Salims' beliebten Roman "The Small-Town Sea" ("Das Kleinstadt-Meer"): Ein Jugendlicher zieht mit seinem todkranken Vater in eine kleine Stadt am Meer. Regie führte Shyamaprasad, der für die Adaption anspruchsvoller Stoffe bekannt ist. Seine Darsteller sprechen Malayalam, eine Sprache, die hauptsächlich im Bundesstaat Kerala an der Südwestküste Indiens verbreitet ist.