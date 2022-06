DW Nachrichten

Indigene in Ecuador protestieren gegen hohe Spritpreise

In Ecuador sind Tausende Ureinwohner am neunten Tag in Folge auf die Straße gegangen, um gegen hohe Benzinpreise zu protestieren. Die Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer ein, um die Demonstranten in der Hauptstadt Quito auseinanderzutreiben.