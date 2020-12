Indiens Wasserzauberer sorgen für bessere Ernten

Bhujal Jankaar - das ist Hindi und bezeichnet jemanden, der sich mit Grundwasser auskennt. In einzelnen Gemeinden von Rajastan und Gujarat im Nordwesten Indiens gibt es schon einige Bhujal Jankaars. Ausgebildet wurden sie von Mitarbeitern des MARVI-Projektes, einer Kooperation der Maharana Pratap Universität in Udaipur in Rajasthan und der Universität von Sydney.

Kleine Projektteams der Universitäten arbeiten vor Ort. Sie vermitteln den Bhujal Jankaars das nötige Wissen. Viele Dorfbewohner sind gar nicht oder nur kurz zur Schule gegangen. Dennoch machen auch sie später als ausgebildete Bhujal Jankaars ihre Nachbarn im Dorf fit in Sachen Wassermanagement.

Keine Fehlernte dank Wassermanagement

Die Bhujal Jankaars überwachen die gefallene Regenmenge und messen die Grundwasserspiegel in den Brunnen. Die Daten übermitteln sie an die Wissenschaftler und erhalten von ihnen Empfehlungen darüber, welche Pflanzen wann am besten auf die Felder gebracht werden sollten, um die kargen Grundwassermengen bestmöglich zu nutzen.

Dank des neuen Wassermanagements sprießen wieder Pflanzen auf den Feldern

Seit das Projekt läuft, haben die teilnehmenden Bauern keine Fehlernte mehr zu beklagen. Geht es nach dem Willen der Wissenschaftler, sollen die Erfahrungen aus dem Projekt schon bald in andere Regionen Indiens übertragen werden.

Ein Film von Manish Mehta und Tabea Mergenthaler