Indiens Kamelnomaden kämpfen um einen Platz in der modernen Welt

Projektziel: Erhaltung des Kamels in Rajasthan und Schaffung ländlicher Einkommensmöglichkeiten

Projektumsetzung: Aufbau einer ethischen Kamelwertschöpfungskette in Rajasthan durch Ausbildung der Kamelhirten in hygienischer Milchgewinnung und Einsatz für ihre Weiderechte sowie Bewusstseinsbildung über die gesundheitsfördernde Wirkung von Kamelmilch

Projektgröße: € 100,000 über 3 Jahre

Finanzierung: Misereor und private Unterstützer sowie Startup Oasis

Projektpartner: Liga für Hirtenvölker und nachhaltge Viehwirtschaft (LPP) und Camel Charisma

Im indischen Wüstenstaat Rajastan leben die Raika seit Jahrhunderten mit und von ihren Kamelen. Doch traditionelles Weideland wird zunehmend für Landwirtschaft genutzt und ihre Lebensweise ist bedroht. Immer mehr junge Menschen haben keine andere Wahl als auf der Suche nach Arbeit in die Städte zu ziehen. Eine NGO arbeitet jetzt mit den Raika zusammen, um ihnen bei der Vermarktung der Wolle und Milch zu helfen.

Ein Film von Cornelia Borrmann