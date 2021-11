Indiens arme Nomaden - Die vergessene Welt der Gadia Lohar

Die Gadia Lohar waren berühmt für ihre prunkvollen Rüstungen und für die Waffen, die sie im Auftrag der Herrscher Indiens, der Maharadschas und Moguln schmiedeten. Heute ziehen sie als Nomaden durch Indien und leben vom spärlichen Verkauf ihrer Schmiedearbeiten, die sie aus Altmetall herstellen. Sie leben am Rand der indischen Gesellschaft und zählen zu den Ärmsten. Die Gadia Lohar sind eine verschlossene Gemeinschaft, die wenig Kontakt zum Rest der Bevölkerung hat. Filmemacherin Deana Uppal ist es gelungen, Zeit mit Gadia Lohar-Familien zu verbringen und einzutauchen in deren Lebensstil, in dem die digitale Welt noch nicht vollends Einzug gehalten hat. Eines aber ist sehr fortschrittlich: Bei den Gadia Lohar erledigen Frauen und Männer dieselben Arbeiten, auch das Schmieden. Rollenstereotype gibt es hier nicht, auch Entscheidungen treffen die Frauen gleichberechtigt. Im Rest der Bevölkerung gelten die Gadia Lohar zu Unrecht häufig als Diebe. Wie sehr die Nomaden marginalisiert werden, zeigt sich auch an der Haltung der Regierung. Trotz vieler Hilfszusagen ist die Integration der Gadia Lohar in das moderne Indien problematisch; die meisten von ihnen haben keinen Ausweis und nur wenig oder gar keine Bildung. Sie leben oft unter schlechten hygienischen Bedingungen, haben nur schwer Zugang zu sauberem Trinkwasser oder Elektrizität. Ein Mitglied der Gadia Lohar formuliert es so: "Wir leben im Staub, wir essen Staub... Staub ist unser Schicksal".